Pierini: “Cittadini di Ladispoli tranquilli, nessuna mora sul saldo Tarip 2023” • Terzo Binario News

Pierini: “Nessuna mora sul saldo Tarip 2023”

“Vogliamo rassicurare i cittadini sul fatto che sul saldo Tarip 2023 non sarà applicata alcuna mora”. A comunicarlo è l’assessore all’igiene urbana, Marco Pierini. “Nei bollettini che stanno arrivando in questi giorni – ha proseguito Pierini – è riportata come scadenza il 31 dicembre 2023. Una data di cui i cittadini non dovranno tenere conto.

Se il saldo avverrà entro il 30 aprile 2024 sarà considerato come pagamento regolare e, quindi,non sarà prevista nessuna sanzione. Nel 2023 a Ladispoli è stata inserita la Tarip, la tariffa puntuale, e gli utenti pagano sulla base del residuo secco conferito e il calcolo è effettuato sul numero di esposizione del mastello del residuo secco e di altri parametri stabiliti tramite regolamento comunale”.