Alessio Pollice, giovane imprenditore di Fiumicino, sbarca alla Borsa di Milano • Terzo Binario News

I complimenti giungono da Raffaello Biselli, assessore alle Attività produttive e Valentina Calvarese, delegata al tessuto produttivo

“Un orgoglio per il Comune e un vanto per tutta la comunità: vogliamo congratularci con Alessio Pollice, giovane imprenditore di Fiumicino e per il suo duro lavoro che lo ha portato a raggiungere ottimi risultati”. Lo dichiarano in una nota stampa Raffaello Biselli, assessore alle Attività produttive e Valentina Calvarese, delegata al tessuto produttivo.

“Alessio è, infatti, sbarcato in Borsa – spiegano Biselli e Calvarese . La sua caparbietà e lo spirito di iniziativa lo hanno portato al suono dell’iconica campana di Piazza affari a Milano per la quotazione in borsa di una delle sue società. Un traguardo così importante che diventa un esempio per tutti i giovani che si avventurano nel mondo dell’imprenditoria: costanza e dedizione possono portarvi in alto, basta perseguire i propri sogni e i propri obiettivi”.

“Auguriamo in bocca al lupo ad Alessio – concludono – e siamo convinti che in futuro saprà distinguersi con altre iniziative che potranno sviluppare il nostro tessuto produttivo”.