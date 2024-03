Garau: "Grando spieghi l'uso degli articoli 90 al comune di Ladispoli" • Terzo Binario News

“Nell’ultimo Consiglio Comunale ho presentato come capogruppo di Governo Civico una interrogazione sottoscritta da quasi tutta l’opposizione, al Sindaco Grando sull’uso esagerato e inappropriato degli Articoli 90 o più semplicemente personale che dovrebbe far parte dello7 Staff del Sindaco.

A Ladispoli scopriamo che questo Staff è composto da 17 persone, (neanche un Ministro) oltre al numero esagerato è anche la preoccupazione che abbiamo espresso per l’impiego improprio perché la legge prevede e obbliga ad impiegare gli articoli 90 come staff politico e non amministrativo che potrebbe se così fosse avviare una serie di vertenze sindacali con danno per le casse comunali”.

Roberto Garau