Piccolo Fiore, Avo Ladispoli e Nuove Frontiere hanno vinto un bando regionale per il progetto "Le frontiere in fiore" - Terzo Binario News

Le APS Piccolo Fiore Onlus Ets, A.V.O. Ladispoli ( Associazione Volontari Ospedalieri ), Nuove Frontiere Onlus Ets, informano la cittadinanza che hanno vinto un bando presso la Regione Lazio, con un progetto chiamato “ LE FRONTIERE IN FIORE “,presentato lo scorso anno, grazie alla collaborazione e all’aiuto della cooperativa CASSIAVASS, che avrà inizio subito dopo le festività pasquali.

Il progetto, che ha avuto un cospicuo finanziamento, vede l’APS Nuove Frontiere come associazione capofila e il GIARDINO DI ANNALISA, come luogo d’incontro di realtà diverse e quindi, a maggior ragione in conformità al suo ruolo di POLO DELLE DISABILITÀ, si dimostra accogliente, integrante e innovativo.

Trattandosi di disabilità ed età diverse, è stato necessario chiedere l’intervento di esperti del settore, de “ La Nuova Crisalide “, di cui è responsabile la Sig.ra Rosaria Russi.

È prevista dal progetto una valutazione da parte degli esperti, per la formazione dei gruppi di ragazze e ragazzi, in maniera giustamente equilibrata e secondo le attitudini degli stessi.

Il progetto prevede tre tipi di attività, in cui saranno impegnati 27 ragazzi, equamente distribuiti tra le due associazioni Piccolo Fiore e Nuove Frontiere, seguiti da Maestri d’Arte qualificati e operatori educativi specializzati della Coop. Cassiavass e dai volontari dell’A.V.O.

Un’attività è prettamente riservata allo studio, all’analisi, alla piantumazione e alla cura di piccole querce, che andranno ad arricchire le aree verdi del Giardino di Annalisa e del contiguo Giardino Angelo Vassallo. Un’altra attività prevedrà invece lo studio, l’analisi e la piantumazione delle erbe aromatiche e officinali, utilizzando anche gli orti sospesi, presenti nella struttura dell’associazione ospitante: Nuove Frontiere, che consentono alle persone con gravi compromissioni motorie di poter cimentarsi con questo genere di attività.

I prodotti dell’orto e le piante aromatiche e officinali saranno utilizzati nei laboratori di cucina e di pizza.

Nel laboratorio di cucina le persone con disabilità potranno cimentarsi, con l’aiuto del Maestro Cuoco, nella preparazione di antipasti e altre deliziosi piatti; il laboratorio della pizza, seguito da un Maestro Pizzaiolo, consentirà alle persone disabili, anche con gravi compromissioni, di partecipare a un’attività divertente, stimolante, creativa e socializzante.

Le attività di cucina prevedono l’integrazione con il “Nido dei Nonni “, progetto cui aderisce l’A.V.O., gestito dalla Cooperativa Cassiavass, uno scambio importante, nel quale due diverse fragilità si mettono insieme, aiutandosi e valorizzandosi.

Un’altra attività prevista è quella di Arte e Riciclo, dove i ragazzi potranno esprimere la loro creatività, riutilizzando materiali di ogni genere.

Il progetto, presentato dalle Associazioni in rete, apprezzato e finanziato dalla Regione Lazio, prevede una Fideiussione, che è stata effettuata dall’Aps Nuove Frontiere.