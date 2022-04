Il consiglio comunale dà il benvenuto ai rifugiati ucraini ospitati a Tolfa - Terzo Binario News

Nella seduta salutati due dipendenti neopensionati e approvati il rinnovo del protocollo con le Olimpiadi della Cultura e lo schema di convenzione per progetti di rigenerazione urbana

di Cristiana Vallarino

Un consiglio comunale breve quello di martedì pomeriggio a Tolfa. L’asssise, in forma un po’ ridotta e con il segretario “in prestito” da Manziana, si è riunita sostanzialmente per approvare un paio di atti in scadenza, salutare gli ucraini ospitati in paese – per l’occasione seduti in fondo all’aula consiliare – e consegnare un omaggio a due dipendenti “storici” degli uffici del municipio andati in pensione.

Ad aprire la seduta, dopo il saluto della sindaca Stefania Bentivoglio, è stato l’intervento appassionato dell’assessore ai servizi sociali Alessandro Tagliani, il quale ha esordito ricordando il dramma che sta vivendo l’Ucraina, dove si stanno perpetrando odiosi crimini di guerra, le preoccupazioni dell’Europa tutta e le ripercussioni economiche ed energetiche dovute al conflitto causato dalla Russia.che stanno colpendo l’Italia a causa della sua attuale dipendenza al gas russo.

Tagliani ha poi sottolineato come il piccolo gruppo di rifugiati, donne e ragazzi, sia stato accolto a Tolfa grazie al solo impegno del Comune, delle associazioni di volontriato e di molti cittadini. “Non c’è stato, al momento, nessun contributo dal Governo o dalla Regione – ha spiegato l’assessore – E a breve arriveranno altre persone”. Le signore ucraine e i loro figli si sono poi presentati, dicendo i propri nomi e la loro provenienza, per tutti città a nord dell’Ucraina, al confine con la Russia. A loro è stato dedidcato un sentito e caloroso applauso.

E’ stata poi la volta del saluto a Lucio Pucilli e Luciano Ciambella, in pensione dal primo marzo: a loro la sindaca ha consegnato una targa ricordo del loro lungo e prezioso servizio prestato per il Comune e la cittadinanza tutta.

Il saluto a Lucio Pucilli, dirigente dell’anagrafe andato in pensione

L’ordine del giorno è poi proseguito con l’approvazione – avvenuta all’unanimità – del rinnovato proptocollo d’intesa con le Olimpaidi della Cultura e del Talento che da molti anni ormai riempono Tolfa di studenti tra i 16 e i 19 anni che vengono in paese a disputare le prove finali del contest. Stavolta, finalmente di nuovo in presenza dopo le restrizioni da Covid, si terranno dal 5 all’8 maggio. “Ormai è un’iniziativa che fa parte del nostro tessuto sociale – ha detto la Bentivoglio -. Questa edizione arriveranno 30 squadre”.

Le strade del paese si animeranno di giovani, con un enorme beneficio per le strutture ricettive locali (che non sono molte) e di Civitavecchia, e per i ristoranti, i bar e e pizzerie tolfetane. Per le finali, proprio in base al protoccolo d’intesa, le Olimpiadi riceveranno dal Comune 1600 euro e avranno a disposizione le strutture del Polo culturale e del Teatro Claudio. Le OCT si impegnano a portarle a Tolfa fino al 2026. L’assessore alla Cultura Tomasa Pala ha quindi speso parole di apprezzamento per una manifestazione che promuove cultura fra i giovani, ma fa anche conoscere il territorio nel resto d’Italia.

Altro atto da approvare lo schema di convenzione per avviare un progetto di rigenerazione urbana, in forma associata tra comuni che complessivamente raggiungano i 15mila abitanti. Nello specifico, Tolfa si è associata ad Allumiere ed a Manziana (capofila). Scopo è l’ottenimento di fondi per attuare interventi nei tre territori contigui. “L’approvazione della convenzione è il primo step – ha spiegato la sindaca Bentivoglio – il progetto va presentato entro il 30 aprile. Al momento all’interno delle tre amministrazioni è emersa la volontà di focalizzare l’attenzione sulla mobilità sostenibile, quindi creare interventi che facilitino la rigenerazione di luoghi da vivere a piedi o in bicicletta. Quindi percorsi, ma anche spazi educativi in aree verdi oppure aree attrezzate pure per persone con disabilità. La convenzione prevede che il Comune di Tolfa dia 2000 euro a quello di Manziana per la stesura del progetto”.

L’approvazione del consiglio è stata anch’essa all’unanimità. Il consigliere d’opposizione Mario Curi ha però proposto una piccola modifica, da apportare nel caso si ottengano i finanziamenti, che preveda una maggiore autonomia nell’esecuzione dei singoli interventi da parte del Comune direttamente interessato, piuttosto che farli gestire totalmente da Manziana.

Alla seduta erano presenti, per la maggioranza, oltre a Bentivoglio, Tagliani e Pala anche Morreale, Lucianatelli, Folli, Pacchiarotti, per la minoranza Curi.