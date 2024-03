Petrelli: "Chiuso il parcheggio di viale della Vittoria, il Pincio spieghi perché" • Terzo Binario News

“Con ordinanza n.156 del 11 marzo 2024 è stato interdetto il parcheggio di cui in oggetto dal civico n.19 fino a largo S. Francesco d’Assisi e questo senza che le motivazioni fossero partecipate con i residenti;

Da allora ad oggi e presumibilmente fino a lunedì 18, quindi una settimana intera, nessun intervento verrà assicurato nell’infrastruttura.

In considerazione che tutto ciò ha ridotto di oltre il 50% l’offerta della sosta in zona creando notevoli disagi in particolare ai residenti e tenuto presente che sia il lato mare di Viale della Vittoria come l’altra via Thaon de Revel non vi è alcuna sosta, si chiede:

di conoscere le motivazioni che hanno indotto gli uffici competenti all’adozione di detta ordinanza; se tutto ciò fosse dovuto a qualche caduta di intonaco che tra l’altro nell’ultimo episodio si sarebbe verificata nel tratto non interdetto, stante che quel muro dovrebbe essere di competenza delle Ferrovie dello Stato che sappiamo per il ripristino dell’intonaco all’entrata principale della stazione hanno impiegato circa 2 anni di valutare che l’interdizione venga ridotta al solo periodo di intervento e comunque che si faccia per la sola zona di interessata da lavori di ripristino com’è prassi nei lavori di ristrutturazioni dei condomini.

In fondo i distacchi di intonaco che si sono verificati non sono delle stesse dimensioni che si verificarono alla stazione centrale ed oltretutto non vi è un passaggio pedonale a ridosso del muro ma delle sole autovetture in sosta.

Inoltre si chiede di conoscere se è stata valutata l’ulteriore disagio che sta provocando anche l’altra interdizione del 50% del parcheggio adiacente dell’ex area FF.SS. dalle ore 16,00 del giorno 14 alle ore 19 del giorno 17.03.2024.

Vittorio PETRELLI Consigliere comunale