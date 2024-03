Civitavecchia-Santa Severa, nel futsal i destini sono incrociati • Terzo Binario News

Nel girone A di C1 i nerazzurri rischiano di condannare i neroverdi alla retrocessione diretta

Non è una vittoria, però il pareggio ottenuto dalla Futsal Academy potrebbe bastare per evitare i play-out.

Al contrario, potrebbe rischiare la retrocessione diretta il Santa Severa Futsal sempre più all’ultimo posto per via del 5-0 rimediato ad Ostia per mano della Lidense.

Nella decima di ritorno e quartultima giornata del girone A di serie C1 all’Ivan Lottatori è arrivato un 2-2 contro l’Aranova che serve ai nerazzurri a tenersi lontano dalla zona pericolosa.

E qui va sottolineata una situazione di “duello fratricida” visto che la corsa per la salvezza della formazione civitavecchiese passa per la condanna di quella santaseverina, infatti i neroverdi sono ultimi con 14 punti, a -13 dai nerazzurri.

Se il campionato finisse oggi, non ci sarebbe confronto play-out perché di punti per evitare il confronto ne basterebbero 8. Non solo: allo stato attuale sembra difficile che il Santa Severa riesca a recuperare, con appena 9 punti a disposizione. Dunque destini incrociati anche se i santaseverini possono continuare a fare la corsa sulla Virtus Anguillara penultima a 16 punti. Quella anguillarina invece è compagine ancora raggiungibile per questo la corsa agli spareggi salvezza del quintetto guidato da David Delluniversità è ancora aperta.

Tornando alle ultime partite giocate, la squadra di Umberto Di Maio sul sintetico di Borgata Aurelia ha sofferto sia per merito dell’Aranova che per il campo bagnato, che ha reso difficile il controllo della sfera. Per due volte avversari in vantaggio con Matteo Graziani e Daniele Passa e per due volte i padroni di casa hanno recuperato: dapprima con una punizione di Gabriele Sarracco finita direttamente nel sacco e poi con il gol definitivo di Simone Mondelli, che ha segnato in contropiede. Quello conquistato Di Maio lo ha definito «un buon punto. Peccato perché a 10” dalla fine potevamo trovare il punto del successo. Tuttavia è andata male ma ci servirà per il futuro. La doppia rimonta dimostra come il Civitavecchia abbia interpretato la partita ottimamente, siamo stati competitivi per tutti i 40’». chiosa finale sulla salvezza, che l’allenatore ritiene essere stata conquistata, rimanendo solo da formalizzarla: «Per quanto riguarda la permanenza nostra in C1 ritengo il discorso chiuso. Resta da onorare il campionato ottenendo quanti più punti possibile», conclude Umberto di Maio.

Della sfida del Santa Severa, non c’è molto da dire, visto che è stato pressoché un monologo quello della Lidense. Troppa la differenza di caratura, con i padroni di casa che sono secondi in compagnia de La Pisana a -5 dalla Canottieri Lazio capolista e a caccia della posizione migliore per gli spareggi-promozione.

Sabato doppia trasferta per i quintetti locali. Il Civitavecchia Futsal sarà impegnato a Casalotti contro il Verdesativa che, con 33 punti a pari merito con l’Aranova, è ancora in piena corsa per i play-off. Per il Santa Severa visita nella tana della Vigor Perconti che in classifica ha accumulato 24 punti ed è quartultimo, a 8 punti dall’Anguillara.