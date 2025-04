Petizione a Ladispoli per dire no allo spostamento del mercato e al parcheggio multipiano • Terzo Binario News

“Ladispoli a rischio: diciamo NO a questi progetti calati insostenibili!

L’amministrazione comunale sta riproponendo due interventi che peggioreranno la vivibilità della nostra città:

Un parcheggio multipiano in Vicolo Pienza

In una zona residenziale già congestionata, aumentando traffico e disagi per i residenti.

Lo spostamento del mercato centrale per fare spazio a un parcheggio

Il mercato è un bene da valorizzare, non da cancellare!

Viabilità stravolta senza benefici reali.

Spreco di risorse pubbliche per progetti già bocciati.

Mancanza di trasparenza e coinvolgimento dei cittadini”.

Firma la petizione per difendere il futuro di Ladispoli!

https://www.change.org/p/salva-ladispoli-contro-sostituzione-del-mercato-centrale-e-il-parcheggio-in-vicolo-pienza