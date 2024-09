Pesci morti nella darsena di Fiumicino, il Comune chiede aiuto all'Adsp • Terzo Binario News

Nella giornata del 16 settembre, è stata segnalata la presenza di pesci morti, alcuni di grandi dimensioni e altra sporcizia, nello specchio acqueo della darsena di Fiumicino.

L’Area ambiente del Comune di Fiumicino si è prontamente attivata per sollecitare l’Autorità Portuale, ente preposto alla pulizia ed alla manutenzione dello specchio acqueo, sollecitando un intervento urgente. Tuttavia, il problema ad oggi ancora persiste.

Il Comandante della Polizia Locale e Dirigente ad interim dell’Area Tutela Ambientale del Comune di Fiumicino, Daniela Carola, ha emesso una nota ufficiale indirizzata all’Autorità Portuale, in cui sottolinea la gravità della situazione e la necessità di un intervento rapido.

“La presenza di pesci morti e di sporcizia sta diventando motivo di preoccupazione per la salute pubblica e per la qualità dell’aria. Ho richiesto un intervento immediato per prevenire ulteriori rischi e garantire il ripristino delle condizioni igieniche ed ambientali necessarie”, dichiara Daniela Carola. – Il Comune di Fiumicino, pur non avendo competenza diretta sulla pulizia dello specchio acqueo, ribadisce la sua massima attenzione alla situazione e continuerà a monitorare gli sviluppi, in collaborazione con l’Autorità Portuale, affinché il problema venga risolto nel più breve tempo possibile”.