Mostra collettiva di sei pittori a Ladispoli • Terzo Binario News

Verrà inaugurata il 21 settembre, alla sala espositiva di via Ancona 21, la mostra collettiva di sei artisti del territorio: Marco Politi, Daniela La Venia, Simone Paglione, Carmela Greco, Graziella Sanna e Ludovico Conti.

La rassegna, curata dal delegato all’Arte del Comune di Ladispoli Filippo Conte, resterà aperta fino a domenica 29 settembre 2024 e rappresenta un’occasione per far conoscere ai visitatori sei modi diversi di rappresentare in forma artistica il mondo contemporaneo.