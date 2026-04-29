Pesca Senza Barriere, a Civitavecchia si bissa: ecco le 4 date • Terzo Binario News

Civitavecchia si prepara ad accogliere la seconda edizione di “Pesca senza barriere”, la manifestazione che unisce sport, inclusione e socialità e che, dopo il grande successo dello scorso anno, torna con un calendario di appuntamenti destinati a coinvolgere ancora una volta ragazze e ragazzi con disabilità in esperienze di pesca, contatto con il mare e attività ambientali.

Un’iniziativa di grande valore sociale e sportivo, capace di trasformare una disciplina antica e profondamente legata all’identità marinara della città in uno strumento concreto di partecipazione, condivisione e abbattimento di ogni ostacolo. Anche per questa nuova edizione il Comune di Civitavecchia ha scelto di sostenere la realizzazione dell’evento, affiancando l’impagabile lavoro delle associazioni organizzatrici, assieme alla preziosa collaborazione dell’Autorità di Sistema Portuale, della Capitaneria di Porto e il sostegno dei partner che hanno aderito al progetto.

“Pesca senza barriere è una manifestazione bella nel senso più pieno del termine – dichiara l’Assessore al Turismo e al Lavoro Piero Alessi – perché mette insieme il mare, lo sport e soprattutto le persone. Civitavecchia ha una tradizione fortissima legata alla pesca e vederla diventare occasione di inclusione e condivisione è motivo di orgoglio per tutta la città, è anche un bell’esempio di sinergia istituzionale”.

“Ci sono iniziative che valgono molto più della loro dimensione organizzativa – aggiunge l’Assessore ai Servizi Sociali Antonella Maucioni – perché riescono a lasciare un segno umano profondo. Questa è una di quelle: giornate nelle quali il divertimento, la relazione e il sentirsi pienamente parte di una comunità diventano la cosa più importante”.

Sulla stessa linea il delegato comunale alla pesca sportiva Mauro Campidonico: “La seconda edizione arriva dopo un riscontro straordinario e con un entusiasmo ancora maggiore. È una manifestazione che ha dimostrato di possedere un enorme valore sportivo ma soprattutto sociale, e che riesce ogni volta a costruire attorno a sé una rete di passione, volontariato e partecipazione davvero preziosa”.

L’Amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento a tutte le associazioni organizzatrici, all’Autorità di Sistema Portuale, alla Capitaneria di Porto e a tutti i sostenitori che stanno rendendo possibile anche quest’anno un appuntamento ormai atteso e riconosciuto da tutta la città.