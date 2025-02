“Pesca senza barriere” a Civitavecchia, anche il Pincio vuole esserci • Terzo Binario News

Si è svolta oggi una riunione tra l’Amministrazione Comunale e numerose associazioni che si occupano di pesca sportiva e di persone disabili (presenti la Lega Navale, l’associazione Marinai d’Italia, asd Il Cormorano, asd Pesca sportiva Buca di Nerone, asd Amici del Mare Civitavecchia, associazione Il Timone ed ARCI San Gordiano), con l’obiettivo di partecipare alla realizzazione dell’evento “Pesca senza barriere”, promosso dall’Associazione ASD Canna da Riva.

All’incontro hanno preso parte l’Assessore al Lavoro Piero Alessi, l’Assessore ai Servizi Sociali Antonella Maucioni, l’Assessore ai Lavori Pubblici Patrizio Scilipoti e il Delegato allo Sport Patrizio Pacifico, insieme alle realtà associative del territorio.

L’iniziativa, prevista per la fine di aprile (con date ancora in fase di definizione), offrirà a ragazzi con disabilità l’opportunità di vivere un’esperienza inclusiva di pesca in diversi contesti, dalla riva al molo, favorendo la partecipazione attiva e l’abbattimento di ogni barriera.

L’Amministrazione Comunale riconosce il valore di eventi come questo, che promuovono l’inclusione, la socialità e la piena partecipazione alla vita della comunità, e ringrazia le associazioni per il loro impegno costante in favore dei diritti delle persone con disabilità.

L’Amministrazione Comunale di Civitavecchia