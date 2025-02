AdR porta il Giubileo 2025 all'aeroporto di Fiumicino: è partner ufficiale • Terzo Binario News

Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys, è partner ufficiale del Giubileo 2025, evento globale che, fino al 6 gennaio 2026, consentirà di accogliere a Roma e in Italia milioni di pellegrini con un ricco calendario di appuntamenti e iniziative.

Grazie alla partnership sottoscritta con il Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le Questioni fondamentali dell’Evangelizzazione nel mondo della Santa Sede guidato da S. E. R. Monsignor Rino Fisichella, ADR è infatti presente con i propri principali servizi sulla Carta del Pellegrino, la tessera digitale e gratuita riservata ai pellegrini di tutto il mondo, disponibile sulla app ufficiale Iubilaeum25.

Tra le opportunità offerte da ADR ai detentori della Carta, figurano i voli a tariffe convenienti, con opzione di stop-over nella Capitale, prenotabili sulla piattaforma FlyandVisitRome.com; il servizio gratuito “Q-Pass” per prenotare il proprio appuntamento ai controlli di sicurezza; l’accesso ad “Airport in The City” che, alla stazione di Roma Termini, consente, a tariffe scontate, per i voli ITA Airways, il check-in gratuito e il trasporto bagagli oltre, dallo scorso dicembre, ad un servizio di deposito bagagli per tutte le compagnie aeree. Sono inclusi, inoltre, sconti presso il Duty Free Aelia Lagardere, oltre all’opportunità di usufruire dei servizi “Personal Shopper”, per avere tutte le informazioni sullo shopping all’interno dello scalo, e “Book A Table” per prenotare in anticipo il proprio tavolo in uno dei ristoranti all’interno del “Leonardo da Vinci”.

Per tutto il corso dell’anno Giubilare, inoltre, un desk informativo, presidiato dai volontari del Dicastero per l’Evangelizzazione, sarà presente e a disposizione dei pellegrini presso la zona Arrivi del Terminal 1 dell’aeroporto a 5-Stelle di Fiumicino, premiato, nell’ultimo anno, come miglior scalo europeo per la settima volta consecutiva.

Inoltre, nel corso del 2024, grazie all’impegno di Ferrovie dello Stato e Regione Lazio, è stata offerta a tutti i passeggeri in arrivo al “Leonardo da Vinci” la possibilità di essere ben collegati con la Capitale anche di notte, con il potenziamento, con due corse aggiuntive, del treno “Leonardo Express”, che connette lo scalo con la Stazione di Roma Termini. Sulla stessa tratta, inoltre, sono già operativi 128 convogli ogni giorno, che si aggiungono ai Frecciarossa diretti (3 collegamenti in partenza e 3 collegamenti in arrivo), da/per Napoli, Firenze, Bologna, Ferrara, Padova e Venezia.

Per rafforzare l’integrazione con il territorio dell’aeroporto di Fiumicino, ADR ha inoltre inaugurato, lo scorso mercoledì 15 gennaio, “Pedalaria”, la nuova ciclovia, lunga 3.5 chilometri, che collega lo scalo alla cittadina aeroportuale. Questa nuova infrastruttura, parte delle opere previste dal “DPCM Giubileo 2025”, è stata autofinanziata da ADR con un investimento pari a 1.8 milioni di euro e realizzata nelle tempistiche previste. Potrà essere utilizzata, oltre che dai lavoratori e dalla comunità aeroportuale, anche dai pellegrini che vorranno esplorare le bellezze culturali e paesaggistiche del territorio intorno allo scalo.

“Siamo onorati di annunciare la nostra collaborazione con il Dicastero per l’Evangelizzazione della Santa Sede. In qualità di partner del Giubileo 2025, Aeroporti di Roma è impegnata per offrire ai pellegrini in arrivo nella Capitale una accoglienza sempre più di qualità e servizi con elevati livelli di comfort e di efficienza, puntando su sicurezza, innovazione, inclusione e sostenibilità. Grazie al lavoro portato avanti in questi ultimi anni siamo sicuri che il “Leonardo da Vinci”, primo punto di contatto con Roma, si confermerà il miglior biglietto da visita per chi arriva nel nostro Paese”, ha sottolineato il Presidente di Aeroporti di Roma, Vincenzo Nunziata.

“Siamo grati ad Aeroporti di Roma per la disponibilità con cui si sono messi a servizio di questo grande evento. L’attenzione e la cura che hanno mostrato nel voler accogliere tutti i pellegrini che arriveranno a Roma in aereo sono sintomo di una professionalità che sono certo sarà apprezzata da tutti coloro che verranno in pellegrinaggio per il Giubileo”, ha commentato il Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, Mons. Rino Fisichella.