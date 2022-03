Persone scomparse, a Roma convegno per i 20 anni dell'associazione "Penelope" - Terzo Binario News

La scomparsa raccontata da chi l’ha vissuta o la vive ancora e da chi combatte ogni giorno perché nessuno debba più provare il dolore di una vita sospesa.

Per celebrare i vent’anni dalla nascita della nostra associazione, costituita nel 2002 da Gildo Claps, con alcuni famigliari di persone scomparse, Penelope Lazio, ha organizzato un convegno che si terrà, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, venerdi 1 aprile dalle ore 9,30 alle ore 14.

Seguirà un buffet sulla terrazza del Campidoglio. Nel nostro volo, ci accompagneranno:

Dott.ssa Svetlana Celli – Presidente dell’Assemblea Capitolina

Dott. Antonino Bella – Commissario Straordinario per le persone scomparse

On le Stefania Ascari – Camera dei Deputati

On.le Manfredi Potenti – Camera dei Deputati

Dott.ssa Agata Iadicicco – ex Vicario Ufficio Governativo persone scomparse

Dott. Paolo Ciani – Consigliere Regionale del Lazio

Dott. Fabrizio Pace – Criminologo, Antropologo Forense

Dott. Giovanni Vaudo – Psicologo dell’emergenza

Don Marcello Cozzi – co-ideatore di Penelope Italia

Avv. Gildo Claps – ideatore e fondatore di Penelope Italia

Dott.ssa Federica Sciarelli – giornalista, autrice, conduttrice di “Chi l’ha Visto?”

Avv. Nicodemo Gentile – Presidente Nazionale di Penelope Italia

Caterina Migliazza Catalano- mamma di Fabrizio Catalano

Diana Iaconetti – attrice, voce narrante

E’ necessario prenotarsi inviando una mail a penelopelazio.ufficiostampa@gmail.com e

comunicando i nominativi dei partecipanti e un recapito telefonico.

ASSOCIAZIONE PENELOPE LAZIO ODV

Sede: Via Liberiana, 17

00185 Roma

mail: penelopelazio.ufficiostampa@gmail.com

www.penelopelazio.com