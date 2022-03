La stracittadina di Aism Roma: maratona solidale per un mondo libero dalla sclerosi multipla - Terzo Binario News

Appuntamento per domenica 27 marzo, 5km per il Bene Comune dai Fori Imperiali al Circo Massimo

Domenica 27 Marzo, nell’ambito della Maratona di Roma, torna a svolgersi dopo due anni la FUN RACE, Stracittadina di Roma: corsa/passeggiata non competitiva di 5 km con partenza dai Fori Imperiali e arrivo al Circo Massimo.

La Stracittadina si svolgerà in sicurezza (le normative Covid saranno scrupolosamente rispettate) ed è aperta a tutti: per chi ama correre, per chi ama passeggiare e stare in compagnia. https://www.runromethemarathon.com/fun-race/

Si può partecipare aiutando AISM Roma: con un contributo minimo di 15 euro si riceve il pacco gara (pettorale, gadget della maratona e 2 t-shirt tecniche dell’evento) che sarà personalizzato con un gadget AISM.

Il primo passo per iscriversi è prendere contatto con la Sezione AISM di Roma che invierà il modulo d’adesione da compilare obbligatoriamente e, previo pagamento, la ricevuta.

Il termine ultimo per le prenotazioni con AISM Roma è Mercoledì 23 Marzo.

Il pacco gara potrà, poi, essere ritirato presso la Sezione AISM di Roma di Via Cavour 181/A da Giovedì 24 Marzo alle ore 14,30 a Domenica 27 Marzo e entro le ore 9,30.

In alternativa, il pacco gara può essere ritirato dalla persona iscritta, munita di ricevuta, direttamente presso lo stand del CSV (Centro di Servizio per il Volontariato) il 25 e 26 marzo dalle ore 9 alle 20 al Villaggio Marathon che sarà allestito presso il Salone delle Fontane in via Ciro il Grande 10, al laghetto dell’Eur.

Domenica 27 Marzo, dalle ore 8 in poi, l’appuntamento per tutti è presso la sezione AISM di Roma a via Cavour 181/A (a 500 metri dalla partenza della Stracittadina), la nostra base dove sarà possibile incontrarci, partire in gruppo e tornare per ogni necessità.

AISM Roma dedica i fondi raccolti con la FUN RACE ai progetti della Sezione di Roma dedicati all’accessibilità nel nostro territorio e all’organizzazione di visite culturali collettive adatte a persone con difficoltà motorie.

Cos’è la SM. Cronica, imprevedibile e invalidante, la sclerosi multipla è una delle più gravi malattie del sistema nervoso centrale. Il 50% delle persone con SM è giovane e non ha ancora 40 anni. Colpisce le donne due volte più degli uomini. In Italia sono 130 mila le persone colpite da sclerosi multipla, 3.600 nuovi casi ogni anno: 1 ogni 3 ore. Nel Lazio le persone con SM sono oltre 12mila. La causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate ma grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della sclerosi multipla e di migliorare la qualità di vita delle persone con SM. Per questo è fondamentale sostenere anche la ricerca scientifica.

Chi è AISM. L’AISM, insieme alla sua Fondazione (FISM) è l’unica organizzazione nel nostro Paese che da oltre 50 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla, indirizzando, sostenendo e promuovendo la ricerca scientifica, contribuendo ad accrescere la conoscenza della sclerosi multipla e dei bisogni delle persone con SM promuovendo servizi e trattamenti necessari per assicurare una migliore qualità di vita e affermando i loro diritti.

Per informazioni e adesioni:

Tel. 064743355