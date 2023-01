Perdono Tolfa e Santa Marinella ma la vetta resta vicina • Terzo Binario News

Pessimo fine settimana per Tolfa e Santa Marinella, battute negli scontri diretti per mantenere le posizioni di vertice del girone A di Promozione. I collinari sono stati superati 2-0 in casa del Grifone Calcio mentre i rossoblù sono stati superati allo stadio Fronti per 2-1 dalla Romulea.

Nella prima giornata di ritorno il distacco delle due compagini si amplia rispetto alla vetta ma per fortuna la distanza rimane a un tiro di schioppo. Infatti nello scontro diretto l’Ottavia ha schiantato la capolista Aranova raggiungendola in vetta a quota 34 punti, a cui si è aggiunta la Romulea, che come detto ha espugnato il Fronti. A 32 punti è salito il Grifone Calcio, che ha sorpassato il Tolfa rimasto a 31. Due lunghezze sotto c’è il Santa Marinella.

Tornando alle gare di domenica, al Grifone è bastata una rete per tempo – di Forte la prima e raddoppio dell’ex Simone Trincia nella ripresa – per avere ragione dei tolfetani e ottenere il sorpasso in classifica.

Invece nell’impianto di via delle Colonie passano in vantaggio al 17’ del primo tempo i padroni di casa con Tabarini. Dopo un minuto pareggia Azawi. Al 39’ della ripresa la rete decisiva dei romani messa a segno da Marchesi. Le dichiarazioni del mister santamarinellese Nicola Salipante: «La partita è stata giocata benissimo dai ragazzi, con tanta intensità, agonismo e lucidità. Secondo me nel calcio ci vuole anche un po’ di fortuna che a noi è mancata. Ho contato almeno sei o sette palle gol da parte nostra e quando la partita è in bilico contro una grande squadra e non riesci a chiuderla, ci può stare che su 95 minuti arrivi l’errore che ti rovina la partita. Però ribadisco come ci sia stata la giusta cattiveria agonistica e l’impegno necessario, per questo devo elogiare i ragazzi scesi in campo. Siamo andati in vantaggio meritatamente, abbiamo subito poco dopo il pareggio , ma non non ci siamo disuniti anzi, abbiamo continuato a disputare la nostra gara. A sei minuti dalla fine la doccia gelata del gol della Romulea e al 95esimo in pieno arrembaggio, abbiamo colpito la traversa con Cedeno. È mancato un pizzico di fortuna e basta» conclude Salipante.

Domenica prossima allo Scoponi il Tolfa ospita il Borgo San Martino mentre il Santa Marinella sarà di scena nella tana del Fregene Maccarese.