Perdita idrica ormai storica in via dell'Infernaccio a Ladispoli - Terzo Binario News

Perdita idrica che ormai da diversi mesi in via dell’Infernaccio a Ladispoli non viene riparata.

Segnalazione di cittadini infuriati che si chiedono come mai nessuno sia intervenuto dopo così tanto tempo.

“Inaccettabile vedere uno spreco simile e per tutto questo tempo” il commento.

