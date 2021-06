Al Pertini di Ladispoli 25 studenti diplomati con cento su cento - Terzo Binario News

“È grande la soddisfazione per i risultati ottenuti dai maturandi del Liceo “Pertini”, che sono riusciti a dare il massimo non grazie alla didattica a distanza, come sostengono commentatori poco informati, ma nonostante le difficoltà imposte dalla Dad.

Nelle sei quinte del Liceo ben 25 ragazzi hanno ottenuto il massimo dei voti. Quattro di loro con lode. In una sola classe i cento sono stati sette, le lodi tre. Ancora eccellenze in un’altra classe, in cui un terzo degli studenti ha conquistato il punteggio massimo, uno di loro cum laude.

E anche gli altri voti, in tutte le classi, sono stati di tutto rispetto: segno che gli studenti hanno preso davvero sul serio il loro percorso formativo e si sono impegnati dando il massimo.

Soddisfazione espressa anche dalla D.S. del Liceo, la prof.ssa Fabia Baldi: “Sono felice e orgogliosa dei successi dei nostri studenti. Ritengo che la scuola superiore debba dare un’ottima formazione culturale affiancata ad esperienze formative di largo respiro: per questo il Liceo ‘Pertini’ si distingue per la sua offerta formativa, che comprende numerose attività e progetti extracurricolari volti a fornire agli studenti esperienze e competenze spendibili con successo per realizzare il loro progetto di vita”.

Auguriamo ogni bene a questi ragazzi, che fanno sperare bene per il nostro futuro”.