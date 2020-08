Per Verdone a Ladispoli chiude via Ancona - Terzo Binario News

A quarant’anni dall’uscita del #film #Unsaccobello #Leo (Carlo #Verdone), il 4 settembre alle 19, riuscirà a raggiungere Ladispoli, e lo farà a bordo di un autobus d’epoca messo a disposizione dal Cotral, con tanto di autista in divisa anni ’80 per ricordare l’epoca del film.

A partire dalle 18:30 del 4 settembre fino a fine manifestazione è vietato il transito di tutti i veicoli in Via Ancona, nel tratto compreso tra Piazza Marescotti e Via Venezia (incroci esclusi).