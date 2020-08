Casetta Mattei, Catalano (Lega): "Degrado imperante tra via dei Mazzanti e via dei Tani" - Terzo Binario News

“Un brutto rientro per i cittadini romani che vivono a Casetta Mattei tra via dei Mazzanti e via dei Tani dove il degrado ormai è imperante”. Così in una nota Daniele Catalano già Capogruppo Lega Municipio XI.

“Questa zona già nota per le difficoltà amministrative nell’acquisirla a patrimonio, è stata lasciata a se stessa e non vi è alcuna manutenzione ne ordinaria ne straordinaria”.

“In seguito ai solleciti dei cittadini abbiamo provveduto ad inviare una segnalazione all’ama e al dipartimento ambiente per richiedere un intervento urgente di bonifica e pulizia delle strade così da poter garantire sicurezza e il decoro dell’area”.