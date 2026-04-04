Per un punto, la Futsal Civitavecchia perse la A2 • Terzo Binario News

Inutile il successo sulla Roma 1927 Cadetta, l’Ardea batte il Ciampino ed è promosso



Vittoria più amara non poteva esserci per la Futsal Academy che nonostante il 6-2 alla Roma 1927 Cadetta si è vista sfuggire la promozione in A2 di appena un punto nell’ultima giornata del girone E di serie B.

L’Ardea infatti ha espugnato Ciampino andando a vincere il campionato e ottenendo così il salto di categoria. Per i civitavecchiesi ecco ora i playoff.

Nella gara di oggi del PalaDeAngelis di Santa Marinella hanno segnato due volte ciascuno Di Eugenio e Crescenzo, oltre a Morra e capitan Santomassimo.



