"Per un allaccio idrico a Furbara, Acea ha chiesto 80 mila euro, il Comune di Cerveteri di aiuti" • Terzo Binario News

Un cittadino scrive preoccupato per l’interruzione idrica delle Fs

“Le Ferrovie dello Stato hanno interrotto l’erogazione dell’acqua senza nessun avviso dal 16 gennaio a Furbara quindi le famiglie e le attività non posso lavarsi né cucinare.

Il problema è che i ristoranti e il bar non possono lavorare, perdendo soldi e guadagni.

Già a novembre si era presentato lo stesso problema tanto da chiedere l’allaccio ad Acea Ato2. Però l’azienda idrica romana, per poterci collegare alla loro rete, chiedono da 80mila euro in sù per i lavori: una somma improponibile da pagare senza l’intervento del comune di Cerveteri.

Come detto, ci sono le attività e le famiglie tra cui mia madre, 86enne invalida al 100% e altre persone anziane che sono alla stazione di Furbara.

Chiediamo al Comune di Cerveteri l’intervento per portarci almeno nelle vicinanze delle abitazioni le condutture, poi ci faremo carico delle spese per poter collegare le abitazioni.

Quella attuale è una situazione drammatica”.

Salvatore Teodori

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it