Perdita ai giardini di via Firenze a Ladispoli, "è così da un mese" • Terzo Binario News

La segnalazione arrivata da un cittadino

Nei giardini di via Firenze c’è una perdita idrica che da un mese nessuno ha pensato di aggiustare

La segnala un cittadino, che ha scattato delle foto in cui si vede che l’acqua fuoriesce da quello che una volta era il distributore idrico di Flavia Acque.

Lo stesso cittadino sottolinea come la perdita sia presente da un mese, senza che nessuno sia intervenuto per una riparazione.

Oltre allo spreco, come si vede in foto, si nota come si sia generato un pantano nei pressi dei campetti.

