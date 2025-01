"Andare alla Ficoncella è diventato un salasso, si paga anche il parcheggio" • Terzo Binario News

“Gli estimatori dei Bagni della Ficoncella venerdì 17.1.25, hanno trovato una sorpresa “bruttissima”, perché dal 16.1.25 le tariffe per i non residenti sono raddoppiate ed ora si paga anche il parcheggio !

Vorrei condividere alcune riflessioni con voi per comprendere meglio certe tendenze politiche amministrative attuali e se noi cittadini veramente possiamo dichiararci abitanti di una “nazione democratica” oppure se alcune categorie che godono di “privilegi” creano la “discriminazione”.

Questi quesiti saranno formulate via PEC anche al Sindaco di Civitavecchia dr. Marco Piendibene e ai vari capogruppo dei partiti di opposizione dell’attuale Consiglio Comunale di Civitavecchia: FdI, Lista Grasso, Lega, Forza Italia e Lista Poletti Sindaco.

Tutti noi sappiamo che l’acqua rappresenta un bene comune, infatti l’acqua sotterranea e superficiale appartiene al Demanio dello Stato (D.Lgs 152/06, art. 144). Quando la sortente dell’acqua è su un suolo privata si applicano le disposizioni dell’art. 909 C.C. ed essendo l’acqua della Ficoncella curativa e terapeutica l’utilizzo pubblico è garantito!

Tutti sappiamo che i terreni dei Bagni della Ficoncella di Civitavecchia sono stati donati con lascito al Comune di Civitavecchia con la clausola dell’utilizzo pubblico delle acque termali uniche in Italia.

Ora vediamo se le nuove disposizioni del Comune di Civitavecchia in qualche modo possono mettere in discussioni le garanzie dei Diritti Fondamentali definiti nella Costituzione italiana (https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/principi-fondamentali) e se le mie considerazioni/interpretazione sono completamente erronee.

L’Art. 2 della Costituzione recita: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo … ove si svolge la sua personalità.”. Come mai i non residenti subiscono un trattamento diverso dei residenti? Questa disparità di trattamento, questa discriminazione su quale fondamento giuridico si basa?

L’Art.3 recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. XIV]…. e sono eguali davanti alla legge, di condizioni personali e sociali…E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”. Siccome le acque della Ficoncella sono riconosciute come acque termali e di conseguenza curative il Comune di Civitavecchia dovrebbe favorire la: ”…libertà e l’eguaglianza dei cittadini, che impediscono il pieno sviluppo della personalità…”. Il Comune di Civitavecchia ha fatto un provvedimento in linea con gli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana?

Fatta questa premessa giuridica ora passiamo al presunto danno erariale!

Io sono un frequentatore abituale dei Bagni della Ficoncella e venerdì scorso (10.1.25) vi erano tantissime persone, oggi venerdì, 17.1.25 non vi erano nemmeno il 10% (stima approssimativa personale) delle persone che avevano usufruito delle acque termali- curative- bene comune l’altro venerdì! Ora sul biglietto si applica il 22% di IVA, quanta IVA è stata persa per causa del clamoroso calo dei frequentatori? Quanti soldi in meno ha incassato il Comune di Civitavecchia?

Questo danno erariale potrebbe essere accertato dalla Procura della Corte dei Conti Regionale di Roma? Se si, quale conseguenze ci potrebbero essere per il Sindaco e la Giunta di Civitavecchia? Invito l’opposizione in Consiglio Comunale di predisporre un’interrogazione a riguardo e fare un paragone tra gli incassi della settima prima degli aumenti del 16.1.25 e gli incassi della settimana dopo l’aumento esagerato delle tariffe stabilite dal 16.1.25 in poi. Quanto ha incassato il Comune di Civitavecchia nella prima metà di gennaio 2025 (dall’1 al 15) e quanto incasserà nella seconda metà di gennaio 2025 (dal 16 al 31)? Invito i Consiglieri dell’Opposizione a svolgere il loro ruolo istituzionale in difesa del bene comune, dei diritti democratici e delle procedure che dovrebbero essere inclusive….

Raffaele Cavaliere