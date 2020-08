Al servizio di chi ha bisogno: ecco Andrea e Ivan, angeli del commissariato Monteverde - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

È agosto, la città è vuota. Il silenzio nella maestosità di Roma è rotto da una segnalazione: un uomo sui 30-40 anni che vaga senza meta per le strade della Capitale. Indossa abiti pesanti, vestiti invernali per l’esattezza e non passa inosservato su viale di Trastevere. Una signora lo nota: quel giovane è in difficoltà. Così, senza perdere tempo, chiede aiuto alle forze dell’ordine.

In poco tempo sul posto arrivano due agenti del commissariato Monteverde, Angelo e Ivan. I poliziotti si avvicinano. Cercano di stabilire un contatto, per capire i bisogni e le esigenze di chi hanno davanti. Lo rifocillano e lo confortano.

La signora assiste alla scena. E sui social ringrazia Angelo ed Ivan: “Qualche giorno fa hanno dato sostegno e conforto ad un uomo che sembrava vagare in città senza meta – è quanto riportato sulla pagina Facebook di Agente Lisa – il loro tatto, la loro sensibilità nell’approcciarsi a quel signore spaesato hanno colpito la donna che aveva contattato il numero di emergenza, che li ha ringraziati definendoli anime mosse dal rispetto di una vita e della sua salvaguardia“.

“Parole che mi emozionano e che racchiudono l’essenza più vera del nostro lavoro, al servizio di chi ha più bisogno”.

Loro sono Andrea e Ivan del commissariato Monteverde di Roma. Qualche giorno fa hanno dato sostegno e conforto ad un… Pubblicato da Agente LISA su Sabato 22 agosto 2020