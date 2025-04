Per il canile di Furbara 50mila euro dal comune di Santa Marinella • Terzo Binario News

L’Amministrazione Comunale ha stanziato 50 mila euro per il Canile di Furbara, come previsto nel documento di bilancio di previsione 2025 approvato lo scorso dicembre.

“Ancora una volta- ribadisce il sindaco Pietro Tidei- siamo costretti a rispondere con toni decisi all’esternazioni incontrollate del signor Marino, che mostra la sua incompetenza e scarsa attitudine alla materia amministrativa, tanto da non essere in grado di consultare la documentazione relativa al bilancio comunale.

Come già espresso ampiamente- afferma Tidei- la somma stanziata è superiore agli anni precedenti. Il Canile di Furbara riceverà un contributo pari a 50 mila euro, 20 mila euro in più rispetto allo scorso anno. E così sarà fino al 2027. Le affermazioni di Marino sono inverosimili e non corrispondenti alla verità, e così dimostra di essere bugiardo e incompetente.

Questa Amministrazione ha a cuore il benessere degli animali, promuovendo e organizzando molte iniziative per supportare volontari e associazioni”, conclude il Sindaco.

L’Amministrazione Comunale ha più volte manifestato la sua attenzione nei riguardi degli animali ed in particolare verso quelli d’affezione.

E’ di qualche settimana fa l’iniziativa organizzata dal Comune che ha riguardato la microchippatura gratuita dei cani, al fine di contrastare il randagismo e l’abbandono. A tal proposito è in programma anche una campagna di informazione e sensibilizzazione sul territorio comunale, che coinvolgerà le scuole e la cittadinanza.

Nel programma annuale è prevista una nuova area verde per cani, il cosiddetto Dog Park. Si tratta di ripetere l’esperienza molto positiva del Parco Saffi, dove oramai in tanti portano il proprio cane a “sgambettare”. Il nuovo spazio è previsto in zona sud della città, ossia al Parco dei Tulipani. E’ allo studio anche la possibilità di proporre la stessa iniziativa a Santa Severa.

“Siamo sempre a disposizione dei cittadini che amano gli animali e vogliono proporre iniziative a loro favore- conclude il sindaco Tidei- Voglio anche ricordare che presso la sede comunale di via Cicerone tutti i giovedì pomeriggio è attiva la raccolta alimentare e accessori per cani e gatti randagi e a favore delle famiglie meno abbienti”.