Iscrizione ai nidi di Civitavecchia, si parte dal primo maggio • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale comunica con la presente che dal 01/05/2025 al 15/05/2025 sarà possibile presentare istanza di nuova iscrizione dei minori ai nidi comunali, per l’a.e. 2025/2026.

Le istanze dovranno essere presentate da genitore, tutrice/tutore, affidataria/affidatario, esclusivamente on-line, dalle ore 8:00 del 01/05/2025 alle ore 23:59 del 15/05/2025, accedendo con il seguente link (che sarà attivo a partire dal 1° Maggio):

https://comunecivitavecchia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=SSC_028

Gli utenti potranno accedere alla piattaforma solo tramite SPID.

Tutti i requisiti dichiarati nelle domande devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

Nella domanda di iscrizione on line dovrà essere indicata una sola preferenza tra i due nidi comunali.

NON SARANNO CONSIDERATE VALIDE LE ISTANZE DI ISCRIZIONE PERVENUTE CON MODALITA’ DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DAL L’AVVISO.

Possono essere ammessi ai nidi comunali i minori che alla data del 1 settembre 2025 , abbiano un’età compresa fra i 3 e 32 mesi così distinti:

➔ lattanti (da tre mesi a dodici mesi);

➔ semidivezzi (da tredici mesi a ventiquattro mesi);

➔ divezzi (da venticinque mesi a trentasei mesi).

È possibile presentare istanza di iscrizione per i minori la cui nascita sia prevista entro il 31 Maggio 2025. Successivamente alla nascita, sarà cura del genitore inviare all’Ufficio Pubblica Istruzione il codice fiscale del minore per il quale è stata presentata istanza di iscrizione al nido.

I posti disponibili per i nuovi iscritti, presso le strutture comunali, sono così distinti:

Le Briccole:

n. 7 lattanti (da tre mesi a dodici mesi);

n. 7 semidivezzi (da tredici mesi a ventiquattro mesi);

n. 2 divezzi (da venticinque mesi a trentasei mesi);

Il Giardino di Ginevra:

n. 7 lattanti (da tre mesi a dodici mesi);

n. 7 semidivezzi (da tredici mesi a ventiquattro mesi);

n. 9 divezzi (da venticinque mesi a trentasei mesi);

Relativamente al servizio aggiuntivo, dalle ore 14.00 alle 15.30, per ciascun nido saranno ammessi non più di 14 minori.

Tenuto conto dei minori già iscritti e frequentanti il servizio aggiuntivo, nell’a.e. 2024/2025, per ciascun nido, sono disponibili:

– n. 8 posti per il Nido “Le Briccole”;

– n. 4 posti per il Nido “Il Giardino di Ginevra”.

Coloro che intendano fruire del servizio aggiuntivo nell’orario dalle 14.00 alle 15.30 potranno farne richiesta compilando gli appositi spazi previsti nella domanda.

I Nidi Comunali offriranno il servizio dal 1 settembre 2025 al 30 giugno 2026, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Il servizio aggiuntivo, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, sarà attivo dal 1 ottobre 2025 al 30 giugno 2026.

Le graduatorie saranno approvate entro il giorno 31/05/2025.

Gli interessati potranno consultarle sul sito http://www.comune. civitavecchia.rm.it

Nel rispetto della normativa in materia di protezione dati, le graduatorie saranno formulate in maniera anonima riportando i numeri di Protocollo Generale dell’istanza di iscrizione.

Le stesse graduatorie indicheranno per ciascun minore ammesso o in lista di attesa la retta mensile attribuita in base alle dichiarazioni ed alla documentazione allegata all’istanza.

È possibile seguire le attività dei nidi comunali sulla pagina FACEBOOK Servizi Educativi Comunali Civitavecchia.