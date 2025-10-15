Per Gold e Maya serve un'adozione di coppia • Terzo Binario News

GOLD e MAYA amstaff sono stati trovati a Gambolo’ PV in agosto del 2024.

Solita storia di un proprietario introvabile, solito destino il canile.

MA I VOLONTARI HANNO UN SOGNO : UNA BELLISSIMA ADOZIONE DI COPPIA

Sappiamo bene che sarà già difficile trovare adozioni separatamente.

Anche se temiamo che il box di canile potrebbe essere la loro casa definitiva

COLTIVIAMO IL NOSTRO SOGNO CHE UN BEL GIORNO UNA PERSONA SERIA E CONSAPEVOLE LI PORTI A CASA CON SE’,

PER SEMPRE.Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297rifugio@legadelcanemi.itwww.legadelcanemi.it



siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM



aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto



Codice Fiscale: 97441440159