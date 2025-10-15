 Per Gold e Maya serve un'adozione di coppia • Terzo Binario News

Per Gold e Maya serve un’adozione di coppia

Ott 15, 2025 | Animali, Associazionismo, Sociale

GOLD e MAYA amstaff sono stati trovati a Gambolo’ PV  in agosto del 2024.

Solita storia di un proprietario introvabile, solito destino il canile.

MA I VOLONTARI HANNO UN  SOGNO :   UNA  BELLISSIMA ADOZIONE DI COPPIA 

Sappiamo bene che sarà già difficile trovare adozioni separatamente.

Anche se temiamo che il box di canile potrebbe essere la loro casa definitiva

COLTIVIAMO IL NOSTRO SOGNO CHE UN BEL GIORNO  UNA PERSONA SERIA E CONSAPEVOLE  LI PORTI A CASA CON SE’,

PER SEMPRE.Lega Nazionale per la Difesa del  Cane Milano
Via  Martiri di Cefalonia   18  –  SEGRATE  (Mi)
tel.  02  21 37 864   cell 334 8585297rifugio@legadelcanemi.itwww.legadelcanemi.it  

siamo in FB   e    X @LNDC_MI   INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159