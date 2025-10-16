Baloo, un mini beagle da adottare subito • Terzo Binario News

BALOO, mini beagle di taglia medio/piccola é nato 1.12.2012. Un bel cicciottello un po’ bisbetico adatto a persone con esperienza, che rispettino le sue piccole manie, che possano adottarlo dopo una conoscenza .
BALOO è vecchierello non lasciamolo in canile.
BALOO E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA
Venite a conoscerlo, previo appuntamento, presso il rifugio della
Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano
Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)
tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297
rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it
siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM
aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00