Per gli studenti del "Colonna" di Anzio e Roma formazione con la Capitaneria di Porto - Terzo Binario News

E’ stata firmata, nei locali della Capitaneria di porto di Roma, la convenzione per l’avvio di un “Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (pcto)” a favore degli studenti delle classi quinte dell’istituto nautico “Marcantonio Colonna” per l’anno scolastico 2021/2022

Sarà rinnovata l’esperienza del tirocinio formativo a favore di studenti delle ultime classi già sperimentata con successo negli anni passati.

L’esperienza sarà vissuta da 74 ragazzi, della sede di Roma e di Anzio, prossimi a concludere il loro ciclo di studi, che potranno acquisire diretta conoscenza delle attività istituzionali dell’Autorità marittima con percorsi formativi che li condurranno a prendere contatto con i servizi assicurati dalla Guardia Costiera al mondo dei trasporti via mare, alle imprese del settore, agli utenti del mare, per svago o professione, ed agli addetti della pesca professionale.

La convenzione che apre le porte della Capitaneria di porto agli studenti del prestigioso istituto di formazione è stata firmata dalla professoressa Rejana Martelli, preside dell’ Istituto Tecnologico Trasporti e Logistica “Colonna” e dal Comandante della Capitaneria di porto di Roma, C.V.(CP) Giuseppe Strano.

Si tratta di una collaborazione che si colloca nel quadro delle relazioni tra gli istituti di formazione e gli uffici marittimi della Direzione marittima del Lazio, in linea con gli indirizzi impartiti dal C.V. (CP) Filippo Marini, quale comandante regionale della Guardia Costiera, volti ad offrire massimo supporto agli attori istituzionali impegnati nella formazione dei giovani che si affacciano alle professioni legate al mare, nella consapevolezza dell’importanza strategica del settore per il Paese.