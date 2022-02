Corniglia: "Basta al doppio ingresso nelle scuole del viterbese" - Terzo Binario News

Francesco Corniglia, consigliere comunale in Montalto di Castro, rivolge un appello agli organi scolastici alla luce delle nuove norme anti Covid.

“Tra pochissimi giorni si toglieranno le mascherine all’aperto e riapriranno le discoteche. Cambiano anche le regole nelle scuole per la dad e la quarantena in caso di positivi – scrive in una nota -.Tutto questo fa pensare ad un ritorno alla tanto sperata normalità. I ragazzi quindi potranno uscire e vedersi senza mascherina e ballare”.

“Ma allora – insiste – perché continuare a mantenere il doppio orario di ingresso per gli studenti delle superiori alle 8 ed alle 9,40 ? Perché continuare a far durare la loro giornata scolastica per 10/11 ore ? Il tempo per lo studio, lo sport, lo svago ed il riposo dov’é?”

“Spero che l’Ufficio Scolastico Regionale, il Prefetto di Viterbo e tutte le parti coinvolte – l’auspicio di Corniglia – accolgano le sacrosante richieste degli studenti e che si torni il prima possibile alla tanto decantata normalità”.