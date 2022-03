Per Aeroporti di Roma una partnership per l'innovazione degli scali - Terzo Binario News

Aeroporti di Roma e PwC Italia hanno avviato una partnership per i servizi di Open Innovation in ambito aeroportuale.

L’accordo, che rientra nella strategia sulla Sostenibilità e Innovazione di ADR, è volto a valorizzare, da un lato, le competenze e capacità in ambito operations e commerciale che il Gruppo ADR ha sviluppato nel corso degli anni – certificate dai riconoscimenti internazionali conseguiti – e, dall’altro, le competenze tecnico-professionali di PwC in Italia e del suo network specialistico di settore a livello internazionale.

La Partnership tra ADR e PwC Italia riprende diversi casi di successo a livello internazionale e si caratterizza principalmente per 3 elementi distintivi: sviluppo dell’Innovation Hub e dell’ecosistema dell’innovazione di ADR, con l’obiettivo di supportarne l’affermazione come modello di riferimento del settore aeroportuale e più in generale della mobilità sostenibile. In particolare, l’Innovation Hub, che verrà inaugurato nel corso del primo semestre 2022 all’interno del Terminal 1 dell’Aeroporto Leonardo Da Vinci, vedrà la collaborazione tra i team di ADR e le startup e pmi innovative selezionate per indirizzare, grazie al supporto strategico ed operativo di PwC Italia, il piano innovativo e la transizione in smart hub degli asset aeroportuali gestiti da ADR.

ADR, primo polo aeroportuale italiano e migliore scalo in Europa negli ultimi tre anni, ha puntato su digitalizzazione, sicurezza, innovazione e sostenibilità ambientale con una strategia orientate a un futuro sempre più all’avanguardia, che sfrutta la digitalizzazione e l’open innovation per offrire ai passeggeri ancora più sicurezza e comfort.

PwC Italia ha sviluppato nel corso degli anni una forte competenza nel campo delle infrastrutture a livello globale impegnando per questo settore 15 partner e oltre 200 professionisti, in grado di offrire soluzioni modulari ed integrate che spaziano dalla gestione di progetti complessi, all’operation e maintenance, nuove tecnologie, forensic e construction.

“Stiamo accelerando nel nostro processo di trasformazione verso un aeroporto più smart, affidabile e sicuro, nel nome della sostenibilità – ha dichiarato Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma – e la leva dell’Innovazione è una direttrice strategica centrale in questo percorso. È una strada da percorrere attraendo e sviluppando stimoli e idee dall’ecosistema globale, in una logica di Open Innovation, e stimolando il contributo dei migliori partner nazionali e internazionali. Ma, nel mantenere lo sguardo verso il futuro, è anche il momento di valorizzare il grande capitale intellettuale già riconosciuto ad ADR da tempo. Su entrambi questi obiettivi, siamo confidenti che la collaborazione con un player del calibro di PwC, che offrirà competenze specialistiche e accesso ad un ampio network globale, darà importanti frutti.”

Andrea Toselli, Presidente e Amministratore Delegato di PwC Italia, ha commentato: “Siamo orgogliosi di mettere il nostro know-how a disposizione di questo importante progetto che vuole sviluppare l’innovazione applicata a nuovi modelli sostenibili di mobilità. Le start-up sempre più evolveranno secondo linee di crescita che le porteranno ad essere player strategici. È innegabile il beneficio che questo ecosistema potrà portare al rinvigorimento delle realtà più tradizionali e allo sviluppo dell’intero sistema economico. Le opportunità esistono e noi interverremo per renderle concrete in tempi rapidi”.