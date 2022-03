Fermato in area pedonale su un'auto rubata tenta di aggredire gli agenti di Roma Capitale: arrestato - Terzo Binario News

E’ stato arrestato dalla Polizia Locale di Roma Capitale, l’uomo che a bordo di un motoveicolo rubato ha tentato di aggredire gli agenti, dopo essere stato fermato mentre circolava in area pedonale.

I fatti risalgono a ieri mattina, quando il 32enne, di nazionalità nigeriana, è stato bloccato da una pattuglia del I Gruppo “ex Trevi” in prossimità di piazza del Popolo. Dopo un primo tentativo di fuga, gli operanti sono riusciti a fermarlo, ma nel corso delle procedure di identificazione, l’uomo ha iniziato a prendere a calci l’auto di servizio, e gli stessi operanti, in preda ad uno scatto d’ira violenta.

Il 32enne è stato tratto in arresto con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, nonché per furto e ricettazione, in quanto il mezzo su cui viaggiava è stato scoperto essere di provenienza furtiva. Nei suoi confronti si è proceduto anche, perché recidivo, per guida senza patente. Gli agenti, terminate le procedure, hanno provveduto a restituire il motoveicolo al legittimo proprietario, che aveva sporto regolare denuncia di furto il giorno prima del ritrovamento.