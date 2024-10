Penelope, Lupin e Lollo: tre cuccioli di taglie diverse e identico bisogno d'amore • Terzo Binario News

ALMENO UNA CONDIVISIONE ME LA REGALATE? E su tanti cagnolini in cerca di adozione chi rimane senza casa ? la cucciola SFORTUNATA È quella taglia troppo grande per chi vuole il cane piccolo e troppo piccolo per chi vuole il cane grande ! È vero , di cani da adottare ce ne sono tanti , ma l’avete vista??

Quegli occhioni che penetrano l’animo.

Nome : PENELOPE Età: 4 mesi Taglia: piccola ok vaccini

Compatibilità: ok con i suoi simili

: 328 761 3307 Si trova in provincia di Salerno ma per buona adozione arriva ovunque.

Due meravigliosi fratellini, 4 mesi,mix maremmano, taglia medio/ grande .

Sono in provincia di Siracusa.

Iter veterinario completato, SANISSIMI,ALLEGRI,GIOCOSI,insomma due amori.

Viaggiano con staffetta autorizzata previo preaffido.

Togliamoli dalle gabbie, anche loro hanno diritto a una famiglia e una vita serena.

Marianna +39 338 860 5505 +39 338 8560166