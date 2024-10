"Emozioni in Rosa", la prevenzione del tumore al seno si fa anche passeggiando tra Tolfa ed Allumiere • Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

E’ stata un successo l’undicesima edizione di “Emozioni in Rosa”, anche se il timore di tempo infausto – dopo l’acquazzone del giorno prima nei centri vicini – ha ridotto la partecipazione di quanti in genere vengono dai dintorni.

A Tolfa sabato mattina il programma della Giornata di solidarietà, arte e sport dedicata alla “Susan G. Komen” Italia, è stato rispettato, tranne che per la presenza degli operatori shiatzu, assicurata per la data originale della manifestazione, annullata per pioggia, ma impossibilitati ad intervenire per la nuova data.

Il palco montato davanti al palazzo del municipio, come la piazza addobbata con lavori artistici, coccarde e palloncini ha accolto gli ospiti. Molto interessante l’introduzione del medico Antonio Franco, del team di senologia del Policlinico Gemelli di Roma, accompagnata dal saluto di benvenuto da parte delle autorità e della Banda musicale “G. Verdi” di Tolfa, diretta dalla sindaca, e sassofonista, Stefania Bentivoglio.

Sul palco si sono succeduti – presentati da Romina Mosconi – l’onorevole Marietta Tidei, consigliera regionale; la sindaca di Tolfa, Stefania Bentivoglio; la vice Laura Pennesi e l’assessore Alessandro Tagliani. Per il Comune di Allumiere c’erano la vice sindaca Marta Stampella e la delegata alle parti opportunità Alessia Brancaleoni. E poi anche il presidente dell’Adamo Antonello Carta e, chiamata a gran voce, la presidente Elena Riversi, infaticabile “guida” delle Donne in Rosa di Tolfa e Allumiere.

Oltre all’apprezzamente alla soddisfazione di vedere ancora una volta l’entusaimo che circonda l’appuntamento “in Rosa” (ed anche quello legato alla Race for the Cure di Roma, a maggio, a cui partecipa sempre una folta delegazione collinare), tutti hanno posto l’accento sull’importanza della prevenzione, step fondamentale nella lotta contro i tumori in generale, non solo quello al seno. “Uno stile di vita sano, seguendo la dieta mediterranea e facendo movimento sono gli ingredienti per abbattere drasticamente il rischio di contrarre un tumore” ha sottolineato il dottor Franco, evidenziando che sarebbe bene evitare il fumo.

La presentatrice ha ricordato tutti quanti contribuiscono anno dopo anno alla riuscita della passeggiata in rosa, ovvero chi si impegna da volontario e pure le decine di sponsor, tra commercianti, associazioni e attività varie dei due comuni collinari che contribuiscono economicamente o donando premi per la sottoscrizione. Un pensiero è andato a Vittorio Ferlicca, molto amato a Tolfa, di recente prematuramente scomparso.

Dopo le 10, da sotto l’arco gonfiabile, dopo la canzone delle Donne in Rosa scritta dal maestro Rossano Cardinali, e dopo che il dottor Franco ha liberato un palloncino rosa, c’è stata la partenza per la camminata. Il gruppo, scortato dall’ambulanza della Cri e dai mezzi della Pro.Civ tolfetana, coordinata dal neo presidente Antonio Morra, ha attraversato la frazione de La bianca tutta colorata di rosa, da dove si sono aggiunti altri partecipanti, per arrivare ad Allumiere verso le 11.30.

Qui ad accogliere il corteo c’era lo stand del ristoro a cura dell’Associazione Adamo che offriva bibite, pizza e crostate fatte in casa.

Anche sul palco di Allumiere si sono alternati al microfono esperti ed autorità. Oltre al dottor Franco pure la dottoressa Marinella Linardos, psicologia al reparto senologia del “Gemelli”, e poi il sindaco di Allumiere Luigi Landi, con la vice Stampella e la delegata Brancaleoni. Da Tolfa sono intervenuti di nuovo la vice sindaca Pennesi e il presidente Adamo, Carta ed Elena Riversi. Da Civitavecchia Annalisa Di Giovanni ha portato i saluti dell’Andos-Associazione nazionale donne operate al seno, evidenziandone impegni e iniziative come la “banca delle parrucche”. Landi ha ricordato il dottor Gianluca Franceschini che ha contribuito alla nascita della manifestazione così come il dottor Sabatino D’Archi e il professor Riccardo Masetti, prossimo alla pensione, dopo una vita alla guida del reparto di senologia del Policlinico “Gemelli” di Roma.

Dopo gli interventi c’è stato il flashmob delle scuole di danza: Dance World e New Dance Evolution Center, le cui giovanissime allieve hanno ballato sulle note di brani come Viva la vida dei Coldplay. La colonna sonora è stata poi arricchita dalle esecuzioni della banda dell’Associazione Amici della Musica. Alle 12 l’estrazione dei moltissimi biglietti vincenti la lotteria. Alle 13 Pranzo in Rosa a cura della Cooperativa Alfa 2 che ha servito ai commensali un’ottimo menù a base di prodotti tipici locali, nella sala mensa della scuola elementare.

L’organizzazione rigrazia le amministrazioni dei Comuni, le Università Agrarie, le Protezioni Civili, la Cri di Tolfa e di Allumiere, l’Ass.ni Adamo, Ro Loco, Click, Artiamo, Airone, Fidapa, SNOQ, i Volontari, le Attività commerciali e tutte le Associazioni che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione. E’ bene ricordare che tutti i soldi raccolti, anche dalla vendita dei gadget, vanno alla “Susan G. Komen” Italia.