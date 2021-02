Pedonalizzazione Piazza Sempione, Lega: "Quel che è successo è inaccettabile, avviata una petizione per sospensione procedure" - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Quello che è accaduto sulla vicenda di Piazza Sempione è a dir poco inaccettabile. I cittadini sono venuti a sapere del progetto che prevede la pedonalizzazione -quasi totale- da un articolo di giornale – apparso a metà gennaio- eppure già da luglio scorso il municipio lavorava a tale progetto e che il 2 novembre ha ricevuto l’ok da parte della Giunta che costerà in totale oltre 900mila euro.

Alle proteste legittime dei residenti, Caudo risponde confusamente e prova a correre ai ripari organizzando, il 6 febbraio, un incontro informale fuori dalla sede municipale. L’ attivazione del il percorso istituzionale parte – guarda caso- a febbraio con il coinvolgimento delle commissioni municipali competenti. Nessun processo informativo nessun coinvolgimento dei cittadini hanno portato il Comitato di Quartiere Città Giardino e la Parrocchia che si vedrà spostata la statua della Madonna, a chiedere spiegazioni. Sembra proprio che l’operazione segreta di caudo, una volta portata in trasparenza dovrà essere rivista.

La Lega del III municipio ha inoltrato subito una richiesta di accesso atti – ad oggi senza risposta- ed ha avviato una petizione per chiedere la sospensione immediata delle procedure nonché la possibilità di far partecipare attivamente i cittadini al progetto che oltre a costare quasi un milione di euro presenta delle enormi lacune come confermato dal parere sulla viabilità negativo espresso dalla Polizia locale. Una forzatura quella di Caudo (imperatore che decide da solo con i soldi pubblici) che non ha precedenti a Roma.

Cristiano Bonelli Coordinatore Lega III Municipio

Mario Astolfi Consigliere III Municipio Lega