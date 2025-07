Pd preoccupato: "Psnai, il Governo dichiara il declino dei Comuni interni, e Tolfa?" • Terzo Binario News

“Nel nuovo Piano Strategico Nazionale per le Aree Interne 2021-2027, approvato dal Governo e passato quasi sotto silenzio, c’è una frase inquietante: “Queste aree non possono porsi alcun obiettivo di inversione di tendenza… Hanno bisogno di un piano mirato che le accompagni in un percorso di cronicizzato declino e invecchiamento”.

Non è un refuso. È la nuova strategia ufficiale verso centinaia di Comuni montani, collinari e rurali: non più rilancio, ma accompagnamento al tramonto. Tra questi c’è anche Tolfa, che rientra pienamente nella categoria delle aree interne a rischio spopolamento e marginalità.

La domanda che pongo all’amministrazione comunale, ancora una volta, è semplice e diretta: cosa state facendo, concretamente, per rispondere a questa scelta politica nazionale?

Quali azioni avete intrapreso per difendere il nostro territorio, attrarre risorse, garantire servizi, trattenere i giovani?

Ma c’è anche un’altra domanda, che rivolgo pubblicamente all’onorevole Alessandro Battilocchio, oggi parlamentare di Forza Italia e cittadino di Tolfa.

Da anni elogia il nostro borgo come simbolo di eccellenza. Ebbene, cosa pensa di questa strategia del Governo che sostiene? È d’accordo con l’idea di accompagnare Tolfa e i comuni come il nostro al “declino irreversibile”?

O intende difendere con i fatti , non solo con le parole, la dignità e il futuro delle nostre comunità?

I borghi non sono zavorre. Sono risorse. E non vogliono compassione. Vogliono giustizia, visione, strumenti. Il silenzio oggi non è più un’opzione.

Non è una questione solo statistica. È politica. È civica. È morale.

Il PSNAI non parla solo di numeri. Parla di noi. Di chi vive qui, lavora qui, investe qui. Di chi resta. E di chi avrebbe voluto restare, ma ha dovuto partire. il Governo ha scelto di non investire più in servizi, infrastrutture, sviluppo nei piccoli centri come il nostro.

Si è scelto di gestire l’invecchiamento della popolazione invece di contrastarlo, di fornire assistenza invece di generare opportunità.

Ma noi, amministratori locali, non possiamo accettare questa logica con la testa bassa. Non possiamo diventare meri esecutori di strategie ministeriali che considerano i nostri borghi come relitti da accompagnare lentamente fuori scena. Noi abbiamo il dovere di reagire, di interpellare le istituzioni, di pretendere visione, fondi, strumenti. Di difendere i nostri cittadini.

Non possiamo continuare a fingere che lo spopolamento sia una fatalità inevitabile. È anche il frutto di scelte, o di assenze. Se lo Stato centrale abdica, allora i Comuni devono diventare motore di reazione. Insieme, con la forza delle reti territoriali, delle comunità, delle idee”.

Sharon Carminelli, Pd Tolfa