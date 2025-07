Mazzarino non va in ferie: "Ammuina nella sala Ceraolo" • Terzo Binario News

“Ma s’io avessi previsto tutto questo – dati causa e pretesto, forse farei lo stesso – mi piace far canzoni e bere vino – mi piace far casino, poi sono nato fesso – e quindi tiro avanti e non mi svesto – dei panni che son solito portare – ho tante cose ancora da raccontare – per chi vuole ascoltare e a culo tutto il resto! ” F. Guccini.

Bene, oggi ci sentiamo anche così, e chi avrà pazienza di leggere fino in fondo capirà a cosa ci riferiamo.

La politica ladispolana è palesemente condizionata da troppi opportunisti, più o meno conniventi con alcuni imprenditori che stanno devastando il territorio, cogliamo l’occasione per avvisarvi di tenetevi pronti al prossimo Piano Integrato ad Osteria Nova che dovrebbe concludere il ciclo Paliotta, sfruttato al peggio dall’amministrazione Grando, con ulteriori iniezioni di cemento ad personam, anche fuori della variante.

Ma gli imprenditori in fondo fanno quello che gli viene concesso non possono essere accusati più di tanto (salvo corruzioni o falsi da dimostrare), anche perché dopo probabili aiuti elettorali prendono tutto ciò che possono, avendo attività a fine di lucro e non certo a cuore il bene pubblico. Chi invece dovrebbe difendere il bene pubblico mitigando la speculazione sono i rappresentanti eletti in Consiglio Comunale che hanno tutti i poteri di controllo e denuncia che i cittadini non hanno, per cui su questo, da tempo, puntiamo l’attenzione segnalando la devastazione complessiva delle delibere approvate in consiglio comunale

che pagheranno le future generazioni. I consiglieri di maggioranza sentono troppo il dovere di ubbidienza (che con questo sindaco deve essere cieca pronta e assoluta per evitare di essere emarginati), e ovviamente ottengono qualche marginale beneficio. L’opposizione, di contro, dovrebbe controllare, accedere agli atti e chiedere chiarimenti facendo emergere i problemi.

Noi semplicemente facciamo quello che deve fare l’informazione, leggere, informare e segnalare criticamente ciò che pensiamo inopportuno, e possiamo serenamente dire che non ci siamo certo risparmiati di parlare di VAS, di Variante non approvata, di ACEA-ATO2, dei piani urbanistici ad personam, delle gare di appalto ma anche dei concerti allegri di cui nessuno conosce ancora il dettaglio dei costi. Nonostante noi si sia scritto abbastanza chiaramente dove vedevamo i problemi, abbiamo ascoltato dal Consiglio Comunale per lo più soltanto o sterili e diseducative risse o cuoricini sotto forma di “astensioni tecniche”.

Così abbiamo cominciato a domandarci se i ruoli di maggioranza ed opposizione fossero correttamente interpretati o fosse solo tutta una grande ‘ammuina a favore di popolo tanto per scaricare la presenza con qualche discorso di maniera, magari intessuto dei soliti termini ‘politico’ e ‘sociale’, dietro i quali la realtà era di interessi nascosti a favore dei soliti noti. Da qui le nostre segnalazioni dei comportamenti “strani”, sia che fossero presi dalla maggioranza, che dalla minoranza che ormai chiamiamo minoranza perché di opposizione, quella vera e ben articolata, c’è ben poco nei consiglieri che si esprimono sui media.

Questa nostra libertà di critica non è piaciuta alla politica, così abbiamo letto di tutto sia sui social che in privato da chi si è sentito anche solo sfiorato sentendo lesa la maestà. Anche solo aver usato la parola pavido è stato preso come affronto all’onore invece che una legittima critica visto che parlavamo di chi ha incassato, senza ribattere, una paternale del sindaco in ben poco credibile versione maestro Yoda. Noi continuiamo a scrivere e commentare ciò che

leggiamo e ascoltiamo poi lasciamo ai lettori il parere.

Mettiamo un po’ di carne al fuoco. Sono anni che sentiamo il consigliere Paliotta parlare di Punta di Palo come di un refuso dovuto alla distrazione di un RUP mentre la sua amministrazione era indaffaratissima in in altre iniziative, ed è possibile, ma come mai verso quel RUP non sono stati presi provvedimenti anzi. Poi scopriamo, dalle parole del sindaco, che un ex assessore, oggi in minoranza, lavora come fornitore in quel cantiere e prontamente Paliotta afferma che bisogna lasciare fuori i casi personali. A noi qualche dubbio che fosse inopportuno è venuto, specie ora che arriveranno altre migliaia di mc in quello stesso comprensorio. Passiamo alla maggioranza. Tutti i consiglieri, disciplinatissimi, hanno approvato il PUA nonostante qualche sospeso? A noi risulta che almeno uno avesse un buon motivo per doversi astenere. Però nessuno ne parla.