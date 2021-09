Pd Ladispoli: "Sbagliata la pianta del Comune sulla zona di balneazione vietata" - Terzo Binario News

“Ci sono momenti nei quali la capacità di gestire le situazioni difficili è la dote fondamentale di un amministratore pubblico.

Un anno fa il Sindaco Grando non comunicò ai cittadini di un quartiere di Ladispoli che l’acqua era contaminata da batteri fecali, nonostante la Asl avesse comunicato l’allarmante e il grave risultato delle analisi. (Ricordiamo che su questa vicenda Grando è stato rinviato a giudizio dal Tribunale di Civitavecchia).

Negli ultimi mesi la diffusione del virus Covid 19 è stata a Ladispoli quattro volte superiore alla media nazionale, ma nessun aumento dei controlli è stato messo in atto dal Sindaco quale autorità Sanitaria locale.

Nelle ultime settimane la serie di allarmi e dubbi sullo stato delle acque marine è stato sottovalutato da un Sindaco completamente assente, sostituito da consiglieri senza nessun potere nell’ ambito della prevenzione della salute pubblica.

E così l’ Amministrazione Grando ha accumulato ritardi, confusione e approssimazione: il comunicato che ha dato notizia del divieto di balneazione – in una zona mai prima interessata negli anni passati da questa misura – è accompagnato da una piantina sbagliata.

Peggio di così non si poteva fare, con il risultato di far crescere la rabbia dei cittadini, in particolare i turisti che si sono sentiti raggirati da chi avrebbe dovuto invece salvaguardare la salute pubblica.

Non bisogna creare allarmismi, e il PD ha cercato di spingere soprattutto per la soluzione dei problemi, ma non si può nemmeno dimostrare tanta incapacità in settori fondamentali per il Comune che si amministra”.

PARTITO DEMOCRATICO Circolo di Ladispoli