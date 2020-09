Pd Ladispoli: "Aveva ragione la Asl, Grando cerca scuse invece di chiedere scusa" - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Il sindaco Grando è stato rinviato a giudizio per questioni che riguardano il ritardo con cui i cittadini di un quartiere di Ladispoli sono stati avvisati della presenza di Coliformi nell’acqua dei rubinetti domestici. Invece di scusarsi per quanto accaduto, insulta e attacca i consiglieri comunali che hanno portato in evidenza il tema.

Al Sindaco vogliamo ricordare:

1) Gli esposti in Procura lui li ha fatti contro la passata Amministrazione: ora invece sono

uno “strumento scorretto della sinistra”?

2) Se è stato rinviato a giudizio è perché un Magistrato inquirente ha trovato elementi per

fare un processo. Non è “colpa” del consigliere.

3) Tutto accade perché a Luglio il Servizio Igiene della Asl comunica al Sindaco che in una fontanella di un quartiere di Ladispoli nell’acqua sono stati trovati Coliformi, segno di contaminazione dell’acquedotto da parte di liquido di fogna. I Coliformi non devono essere

mai presenti nell’acqua potabile.

4) Invece di seguire le indicazioni della Asl ed emanare l’ordinanza per avvisare i cittadini, Grando fa eseguire analisi da parte di un laboratorio privato e comunica alla Asl che è

tutto a posto. Doveva sapere che per legge le analisi di un laboratorio privato non hanno

alcuna validità per smentire quelle della Asl.

5) La Asl ripete le analisi e conferma la gravità della contaminazione dell’acqua potabile.

6) Solo a questo punto, dopo giorni nei quali la contaminazione è entrata dai rubinetti nelle

abitazioni, il Sindaco emette l’ordinanza. Tra l’altro poco visibile nel quartiere interessato.



7) Dopo settimane la Flavia scopre che c’ è un allaccio fognario abusivo alla rete idrica.

AVEVA QUINDI RAGIONE LA ASL e sbagliava il laboratorio privato.

Un Sindaco responsabile e ” trasparente” chiederebbe scusa ai cittadini e alla Asl. Invece

Grando chiama a sua difesa consiglieri che raccontano ” che non è vero niente, l’acqua è

stata sempre potabile”. Sappiamo tutti che non è cosi, come va detto che anche per

l’acqua del pozzo Statua ci sono stati problemi di non potabilità non portati a conoscenza

dei cittadini.

Non è questo il senso di responsabilità che i cittadini pretendono.



PD Ladispoli