Pd Cerveteri, il commissario Pierini: "Tesseramento entro il 15 novembre, congresso il 5 dicembre" - Terzo Binario News

“Il Circolo del Partito Democratico di Cerveteri comunica a iscritti e simpatizzanti che il 15 Novembre si chiuderà la campagna per il tesseramento 2021 al PD.

Scadenza che quest’anno assume un valore ancora più importante poiché domenica 5 Dicembre si celebrerà il congresso ( salvo diverse disposizioni della commissione provinciale del congresso) del circolo locale dal quale emergeranno i nuovi organismi dirigenti.

Al congresso potranno partecipare i nuovi iscritti al 15 Novembre 2021 e i vecchi iscritti che rinnoveranno la tessera entro la data del congresso, ovvero il 5 Dicembre.

Al fine di agevolare l’adesione alla campagna di tesseramento abbiamo organizzato i seguenti appuntamenti:

– Martedì 9 Novembre in via Ceretana, n.11 dalle ore 17 alle ore 19;

– Giovedì 11 Novembre in via Ceretana, n.11 dalle ore 17 alle ore 19;

– Venerdì 12 gazebo al mercato di Cerveteri (Largo Almunecar) dalle ore 10 alle ore 12;

– Sabato 13 gazebo a Valcanneto in Largo A. Boito (lato Bar Mimosa) dalle ore 10 alle ore 12;

– Domenica 14 gazebo al mercato di cerenova in Piazza del Mercato dalle ore 10 alle ore 12;

– Domenica 14 in via Ceretana, 11 – dalle ore 17 alle ore 19.

Il costo della tessera 2021 è pari ad euro 15.

Siamo convinti che la partecipazione della comunità democratica sarà come sempre numerosa e sentita.

Buon tesseramento e buon congresso a tutte e a tutti”.

il commissario Marco Pierini