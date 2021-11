Ardita: "Fdi Ladispoli domani sarà in piazza Rossellini per i 4 anni di battaglie" - Terzo Binario News

“Da sempre ho creduto destra popolare destra sociale, noi siamo abituati a stare tra la gente e ad ascoltare le loro istanze e a rappresentarle nelle sedi istituzionali” si presenta cosi Giovanni Ardita il guerriero della destra 4 anni di battaglie senza sosta mettendo al 1 posto l’amore per la propria città.

Sabato 6 novembre in piazza Rossellini, Fratelli d’Italia torna tra la gente per parlare di quello che si è fatto in questi 4 anni, delle battaglie fatte delle proposte e dei progetti a cui il nostri gruppo di Fratelli d’Italia si è resa protagonista in questa amministrazione per lo sviluppo della città.

“Chi come me viene da una scuola di partito MSI-AN basta poco stare tra la gente o come ci ha insegnato “Tony Augello” dalla parte dei più deboli, un banchetto tee sedie e 4 bandiere bastano per incontrare i nostri militanti e tutti i cittadini di Ladispoli per ascoltare i loro problemi e le problematiche della nostra città Ladispoli.

Sabato si torna in piazza per spiegare alla gente quello che abbiamo fatto di buono in questi 4 anni per la città di Ladispoli, le battaglie portate avanti e molte anche con successo, ed i progetti futuri per la nostra città, si è fatto molto ma si può fare di più, sono le dichiarazioni del leone della destra Ardita, sempre determinato a portare avanti battaglie per la collettività e per migliorare la qualità della vita della città.

Ospedale, restayling della stazione di Ladispoli, Commissariato di polizia, finanziamento per restaurare Torre Flavia, Castellaccio dei Monteroni e Villa di Pompeo, porto Pidocchio, Case Popolari, realizzazione Copertura stadio Angelo Sale, Porto Pidocchio e Case Popolari, tante battaglie che ci hanno visto in prima fila come partito FDI per contribuire alla realizzazione di opere importanti e per cercare di risolvere problemi sociali e di sicurezza perla città.

Sabato mattina dalle ore 10.00 saremo in Piazza Rossellini, perché Fratelli d’Italia è il partito che ascolta i cittadini ed è sempre dalla parte dei più deboli, sono più di 30 anni che non si costruiscono alloggi popolari, si pensa a costruire le case a prezzo di mercato e ci si dimentica che con il Covid 2019 è aumentato il precariato nel lavoro e se 5 anni fa vi erano 2 barboni che dormivano sotto i ponti o nelle vicinanze della stazione e se vi era una sola persona che dormiva disperatamente in macchina oggi sono tante le persone senza alloggio che bivaccano per la città.

Voglio ringraziare la sig.ra Romanina che sta ospitando nelle sue roulotte persone che dormivano alla stazione e vorrebbe con il permesso del comune creare un piccolo habitat popolare con dei moduli abitativi, meglio il poco che si vede rispetto ai 30 anni di buio dove tutte le amministrazioni hanno pensato di costruire alloggi per chi sta bene e ha dimenticato di progettare e realizzare alloggi per i più deboli e meno fortunati della nostra società”.

Giovanni Ardita

Consigliere Comunale FDI

Comune di Ladispoli