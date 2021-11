Giancarlo e Davide, gli alfieri del giardino di Valcanneto - Terzo Binario News

Soci e volontari del Comitato di Zona, aprono, chiudono e curano il parco della frazione di Cerveteri

“Prendersi cura della propria comunità è un segno di grande civiltà ed altruismo. Va al di là dei propri doveri, è come coltivare il proprio giardino, far crescere un cespuglio di rose, forse non serve a niente, ma si ha un senso di benessere quando vedi esplodere tutti quei colori.

E se ognuno di noi si prendesse cura del luogo in cui vive?

E ciò che fanno già da alcuni anni Giancarlo e Davide, due soci e volontari del Comitato di Zona Valcanneto, prendendosi cura del parco giochi di Largo Giordano, punto di aggregazione per i piccoli e grandi abitanti di Valcanneto.

Ogni giorno, questi due cittadini si impegnano ad aprire e chiudere il parco, fanno in modo che lo spazio verde sia sempre tenuto ben pulito e curato e controllano che i giochi per i più piccoli siano perfettamente integri in modo che nessuno si possa far male.

È proprio con questo spirito che nasce il CdZ di cui fanno parte sia Giancarlo che Davide.

L’idea di costituire un comitato che si prendesse cura del luogo in cui avevano scelto di vivere, venne ad un gruppo di cittadini di Valcanneto circa 20 anni fa, intenzionati a migliorare sempre di più le condizioni di questa piccola comunità.

Da allora, nonostante l’avvicendarsi delle persone al suo interno, lo scopo del Comitato e rimasto lo stesso: la tutela civica, ambientale e culturale di Valcanneto in collaborazione con le varie Istituzioni”.

CdZ Valcanneto