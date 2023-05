Patto di Amicizia fra i due Clubs Lions Civitavecchia Porto Traiano e Montefiascone Falisco Vulsineo • Terzo Binario News

Sabato 27 maggio 2023 si è svolto il Patto di Amicizia tra il Lions Club Civitavecchia Porto Traiano e il Lions Club Montefiascone Falisco Vulsineo. L’iniziativa è stata organizzata dal Presidente del Lions Club Civitavecchia Porto Traiano Domenico Vetturini, con la collaborazione della Past Presidente Primula Ferranti e del Cerimoniere Benedetto Marasà.

La mattina i convenuti hanno effettuato una visita interna al Forte Michelangelo e alla Cappella di Santa Fermina, con la Socia Ferranti che ha argomentato aspetti storici e culturali del luogo e della nostra patrona. A seguire, i convenuti si sono recati al Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia per effettuare una visita guidata della struttura museale che ospita al suo interno straordinari reperti provenienti dal nostro territorio.

La conviviale si è tenuta presso Villa Alessandra con interventi coordinati dal Cerimoniere Marasà che, dopo i saluti di benvenuto, ha passato la parola al Presidente di Club Domenico Vetturini che ha messo in luce il buon fare dei Lions e ha comunicato la volontà di organizzare, per il prossimo anno lionistico, una passeggiata lungo un tratto della Via Francigena che attraversa anche il nostro territorio. Con l’occasione è stato diramato l’invito a partecipare alla futura attività anche agli Amici del L.C. Montefiascone Falisco Vulsineo, nella cui città è presente il 100° km dalla tomba di San Pietro in Roma. Successivamente è intervenuto il Socio decano Pietro Messina che ha invitato i presenti all'iniziativa solidale in programma sabato 9 giugno presso l’Associazione Il Ponte – Centro di Solidarietà Onlus, con il quale i Soci del Lions Club Civitavecchia Porto Traiano svolgono attività di service permanente. A seguire, la 1^ Vice Presidente di Club Sara Fresi ha ricordato che l’amicizia è condivisione e i Lions condividono attività globali umanitarie come diabete, fame, vista, ambiente e prevenzione del cancro giovanile, ricordando il successo dei service svolti nelle scuole tra cui quello relativo alla conoscenza della Via Francigena e del tracciato che passa sul nostro territorio.

Il Presidente del L.C. Montefiascone Falisco Vulsineo Emilio Carelli ha sottolineato l’importanza di queste iniziative utili per tenere vivi i rapporti tra i Clubs e ha comunicato la volontà di continuare a svolgere insieme attività di servizio. Erano presenti alla cerimonia l’Autorità Lionistica PDG Quintino Mezzoprete che ha argomentato aspetti relativi all’Amicizia Lionistica e, nello specifico, l’Amicizia che da tempo intercorre tra i due Clubs. Il Sindaco della Città di Civitavecchia Ernesto Tedesco ha favorevolmente accolto l’iniziativa di strutturare insieme attività culturali e di valorizzazione come ad esempio la Via Francigena. In questa occasione abbiamo invitato il Sindaco Tedesco a partecipare a future iniziative del nostro Clubs.

Nell’ambito della cerimonia i Clubs hanno effettuato la donazione dei rispettivi guidoncini e gli Amici di Montefiascone hanno ricevuto in dono la pubblicazione Trentennale del Lions Club Civitavecchia Porto Traiano 1988 – 2018" e anche una pubblicazione dal titolo “Cappuccini a Civitavecchia storia ed arte”, perché durante la presidenza della Socia Ferranti il nostro Club si è interessato per finanziare il restauro di dipinti ubicati presso la Chiesa di S. Felice da Cantalice. Nel pomeriggio i convenuti si sono recati presso il sito delle Terme Taurine per un tour guidato alla scoperta delle bellezze storiche e architettoniche di un sito di rilevanza nazionale.