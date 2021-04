Pasqua, Pasquetta e 25 aprile: serrande abbassate per Unicoop Tirreno, "scelta di buonsenso dopo la morte di Riccardo e Rudy" - Terzo Binario News

Unicoop Tirreno terrà le serrande abbassate nei giorni di Pasqua, Pasqetta e del 25 aprile. Una scelta etica e di buonsenso, anche alla luce dei due ultimi decessi per Covid-19 a ridosso di poche ore, quelli di Riccardo e di Rudy Reale, che hanno colpito profondamente i lavoratori dei supermercati romani.

«Riteniamo la scelta di Unicoop Tirreno etica e di buonsenso – dichiara Francesco Iacovone, del Cobas nazionale – passare i giorni di festa con i propri cari consentirà ai lavoratori della catena commerciare di tirare il fiato e di abbassare i livelli d’ansia creati dalla crisi sanitaria che a Roma in queste ore picchia duro.»

«Ci spiace constatare che l’esempio della Coop resta isolato – prosegue il rappresentante sindacale – perché gran parte degli operatori commerciali resteranno aperti. Gli addetti del settore sono allo stremo e andare ad impattare anche sui giorni di festa è una scelta che antepone il profitto al rispetto che si dovrebbe avere per chi ha tenuto in piedi il Paese per oltre un anno, esposto a rischi enormi per la salute.»

«Ci stiamo battendo affinché i lavoratori della grande distribuzione alimentare vengano inseriti tra le categorie prioritarie per la vaccinazione, abbiamo scritto al presidente Draghi, al ministro Speranza e il Cts e stiamo attendendo una risposta. I supermercati durante la pandemia sono diventati punti di sfogo e incontro, invasi da centinaia di persone fuori casa, giustificate dalla spesa prima di ogni lockdown e di ogni festività, è giunta l’ora di fare luce su questi lavoratori e consegnare loro dignità e tutele sanitarie.» – conclude Iacovone