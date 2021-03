Muore di Covid commesso della Carrefour - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Mentre ieri Riccardo (lavorava a Roma) perdeva la sua battaglia contro il Covid_19, il Lazio si apprestava a passare in zona arancione con il record di malati gravi. A Pasqua è atteso il picco di contagi, nelle terapie intensive sono occupati ben oltre il 30% dei posti e gli ospedali sono al collasso per tutte le patologie. Eppure da oggi fino al 2 aprile riaprono le scuole fino alle medie, i parrucchieri, i centri sportivi e tutti i negozi. Una decisione scellerata.

«Ci lascia l’ennesimo commesso nel silenzio assordante dei media – dichiara Francesco Iacovone, del Cobas nazionale – nel 2020 l’Inail ha certificato una aumento dei decessi del 67% rispetto l’anno precedente, ma questi lavoratori restano invisibili, con poche tutele ed esclusi completamente dal piano vaccinale»

«Ci siamo stancati della retorica degli eroi, rivendichiamo tutele sanitarie e diritti, e giudichiamo incosciente questo nuovo cambio di colore che mette in circolazione altre centinaia di migliaia di cittadini – prosegue il rappresentante sindacale – ben prima che gli effetti della zona rossa si manifestino realmente. Un gioco a rincorrere il colore più tenue molto pericoloso per la salute pubblica e per la credibilità dell’amministrazione regionale, che l’ha vissuto come una vittoria invece di porre correttivi a tutela della salute pubblica. Il segno che la memoria non insegna nulla, neanche davanti una pandemia”. »

«Ci uniamo al cordoglio dei familiari, degli amici e dei colleghi di Riccardo, ennesima vittima invisibile di un settore martoriato. » – conclude Iacovone