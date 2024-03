Niente discarica a Magliano Romano: no della Regione • Terzo Binario News

Diniego all’Aia presentata dalla società Idea 4 srl, esultano le associazioni: “Evitata una nuova Malagrotta”

“…Per le motivazioni tecnico – giuridico – amministrative di cui in narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate

Di prendere atto che le posizioni prevalenti espresse in sede di conclusione della Conferenza di servizi tenutasi in data 31 gennaio 2024 evidenziano parere negativo all’adozione del provvedimento di A.I.A. concernente la variante sostanziale che comporta una diversa classificazione della Discarica autorizzata con D.D. n. A06398/2013 alla società Idea 4 S.r.l. ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e rinnovata con D.D. n. G03300 del 25/03/2024″.

Traducendo il testo dal burocratese, ciò che scrive la Regione è: no alla discarica di Magliano Romano.

Nelle 48 pagine del documento emesso da via Cristoforo Colombo c’è il diniego alla richiesta di autorizzazione avanzata dalla srl Idea 4 che chiedeva di installare una discarica per rifiuti inerti non pericolosi nel comune di Magliano Romano in località Monte della Grandine.

Esultano i comitati ambientalisti che fin da subito avevano osteggiato la creazione della discarica presentando alla stessa Regione una serie di osservazioni oltre alla discesa in piazza, per scampare questo pericolo ora scongiurato definitivamente dopo 10 anni di battaglia.