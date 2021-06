Pascucci: "finanziamento regionale del secondo lotto di lavori sul lungomare di Cerveteri" - Terzo Binario News

“Grazie speciale all’Assessora alle Politiche Ambientali Elena Gubetti”

“Ci siamo infatti aggiudicati un nuovo finanziamento regionale per la realizzazione di un secondo lotto di lavori sul lungomare. Un intervento che riguarderà l’area tra Lungomare dei Navigatori Etruschi e la spiaggia (quello dove oggi vengono parcheggiate la automobili).

La Regione Lazio lo ha annunciato questa mattina nel corso della conferenza stampa che si è tenuta a Campo di Mare alla presenza del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, dell’Assessore Paolo Orneli (e dei sindaci di altri 14 comuni marittimi).

Nelle prossime settimane intanto inaugureremo il lungomare (frutto del primo finanziamento), che oggi possiamo dire essere un pezzo di un mosaico più bello e molto più ampio.

Sono anni che sogniamo e lavoriamo per questo giorno. Un impegno preso in campagna elettorale e che oggi rappresenta un obiettivo mai raggiunto prima.

Nei prossimi giorni, faremo un evento streaming (e se riusciamo anche in presenza) in cui illustreremo nei dettagli tutti i progetti in corso su Campo di Mare e Cerenova.

Al link, la diretta integrale dell’evento di oggi: https://bit.ly/3gQMJZu

e il video del mio intervento: https://bit.ly/3d6NtY2

La Nuova Era è iniziata. Buona estate a tutti

Alessio Pascucci

PS dovrei ringraziare tantissime persone (e nei prossimi giorni lo farò, non dimenticando nessuno). Consentitemi oggi però di dire un grazie speciale all’Assessora alle Politiche Ambientali Elena Gubetti, senza la quale tutto questo non sarebbe stato possibile. Brava.