Pascucci annuncia la candidatura alle Regionali • Terzo Binario News

Incontro pubblico martedì al cinema Moderno

“Martedì 15 novembre alle 21 presso il Cinema Moderno di Cerveteri abbiamo organizzato un grande incontro pubblico per parlare dei progetti dell’Amministrazione comunale e per affrontare il tema delle Elezioni Regionali del Lazio, sulle quali vogliamo metterci in gioco in prima linea.

Vogliamo incontrare i cittadini, gli amici e simpatizzanti che da sempre sostengono il nostro movimento Governo Civico.

Oltre a me, saranno presenti Elena Gubetti, Sindaca di Cerveteri, la vicesindaca Federica Battafarano, l’assessore Matteo Luchetti, i consiglieri comunali e rappresentanti di altri movimenti civici del territorio“.

Alessio Pascucci