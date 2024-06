Partito il Festival Etrusco dell’Inclusione e dell’Integrazione a Cerveteri • Terzo Binario News

Il comune cerite è lieto di annunciare la quarta edizione della rassegna di eventi culturali che animeranno la cittadina con musica, teatro, letture, presentazioni di libri, laboratori

Il Festival, che si terrà in diverse location del Comune, si propone di veicolare messaggi positivi e di trasmettere la bellezza della diversità culturale, promuovendo un ruolo centrale per l’arte nella società.

Il progetto, che pone l’arte al centro della vita sociale, promuove una mentalità inclusiva e propulsiva, sfruttando l’efficacia comunicativa e il valore sociale dell’arte per il beneficio dell’intera comunità. Il Festival mira a creare una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti e dell’uguaglianza attraverso strumenti artistici, dialogo, confronto e attività per bambini, celebrando l’apertura verso altre culture e la diversità in tutte le sue forme.

Il titolo-tema “Per terra e per mare” vuole essere una provocazione per considerare sia la terra sia il mare non come confini, ma come passaggi che rendono possibile il movimento, la transizione e il cambiamento.

La rassegna mira a collegare le pratiche e le usanze della civiltà etrusca riguardo allo scambio culturale con le sfide del dialogo tra culture, tradizioni e paesi del mondo odierno.

Il Sindaco Elena Gubetti :”Il Festival Etrusco dell’Inclusione e dell’Integrazione è un’opportunità straordinaria per la nostra comunità. Attraverso l’arte e la cultura, intendiamo celebrare e valorizzare la diversità, unendo le persone e superando le barriere, valorizzando le differenze come fonte di arricchimento reciproco. Quest’anno, con il tema ‘Per terra e per mare’, vogliamo sottolineare come la continuità e l’uguaglianza tra le diverse parti del mondo siano fondamentali per il progresso e la coesione sociale. Cerveteri diventa così un luogo di incontro e di scambio, proprio come lo erano le città etrusche.”

“Siamo entusiasti di presentare questa edizione del Festival,” continua il Vicesindaco Federica Battafarano “che mette in luce l’importanza del dialogo interculturale e della consapevolezza sui temi dei diritti e dell’uguaglianza. Attraverso una varietà di eventi, il Festival si propone di coinvolgere tutte le generazioni, dai bambini agli adulti, per promuovere un’apertura mentale verso le altre culture e verso la diversità in tutte le sue forme. È un progetto ambizioso che riflette il nostro impegno per una società inclusiva e aperta. Attraverso l’arte, possiamo promuovere una cultura dell’inclusione e dell’uguaglianza, creando uno spazio in cui tutti si sentano accolti e valorizzati.”

Il Festival Etrusco dell’Inclusione e dell’Integrazione vi aspetta con un programma ricco e variegato, pronto a coinvolgere e a emozionare tutti i partecipanti, con l’auspicio di trasmettere un messaggio di speranza e di unità attraverso la bellezza dell’arte e della cultura.

Per ulteriori informazioni e per il programma completo degli eventi, visitate il sito https://art-festival.it/